Fermierii, obligați să plătească vaccinul anti-antrax. Cost de 7 lei pe animal, risc de epidemie

O propunere a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) de a transfera costurile manoperei pentru vaccinarea anti-antrax către fermieri a stârnit un val de revoltă. Medicii veterinari și crescătorii de animale avertizează că decizia ar putea declanșa o criză sanitară și un dezastru economic pentru România, punând în pericol sănătatea publică și exporturile de animale vii.

Măsura este inclusă într-un proiect de ordin care modifică normele de aplicare a Programului național de supraveghere și control al bolilor la animale. Potrivit publicației Adevărul, proiectul prevede ca suportarea contravalorii manoperei de vaccinare împotriva antraxului, estimată la 5-7 lei pe animal, să revină deținătorilor. Această schimbare ar putea determina mulți fermieri să refuze vaccinarea obligatorie, în condițiile în care în 2025 o persoană a murit din cauza acestei boli, cunoscută popular ca „buba neagră”.

Ordinul care a inflamat spiritele

Proiectul de ordin al ANSVSA specifică la articolul 15, litera g), că manopera pentru vaccinarea împotriva antraxului va fi plătită de proprietarii de animale. Această acțiune, care face parte din programul strategic național și este obligatorie, a fost până acum finanțată de la bugetul de stat. Specialiștii avertizează că mulți crescători, în special cei din gospodăriile populației, unde se regăsesc peste 97% din oi și capre, nu își vor permite costurile și vor renunța la imunizare sau vor vaccina doar o parte din efectiv.

Reacția fermierilor: „Nu mai putem suporta taxe peste taxe”

Reprezentanții crescătorilor de animale au reacționat vehement. Constanța Ștefan, președinta Asociației Țara Loviștei, care reprezintă interesele a circa 1.300 de fermieri din șapte județe, a criticat dur intenția autorităților. „Cum este posibil ca o acțiune sanitar-veterinară obligatorie, cuprinsă în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și eradicare a bolilor, sa fie pusă în sarcina fermierilor?! Guvernanților, oare chiar nu înțelegeți că nu mai putem suporta taxe peste taxe? Nu mai aveți nicio limită?! Vreți să-i eliminați pe toți cei care mai muncesc în țara aceasta?! Noi, cu mâinile noastre bătătorite de muncă, vă punem pe masă mâncarea de zi cu zi! Ce vreți să faceți cu noi?”, a fost reacția acesteia.

Ea a subliniat că statul transferă responsabilitatea și costurile, lăsând fermierii și medicii veterinari să gestioneze consecințele. „Eu înțeleg că statul nu are bani, dar are voie să nu aibă bani. Dar fermierul, dacă nu va avea bani să plătească vaccinul anticărbunos, anti-Antrax, va fi bai mare. Doamne ferește să fie vreun caz, că nu AVSVSA va fi de vină, medicul va fi. Fermierul va spune – nu am avut, domnule, bani să plătesc pentru 500 de oi, 3.500 de lei -. Statul transferă costurile pe fermier. Ei nu mai au nicio răspundere”, a explicat Ștefan. Fără vaccinare, fermierii nu pot obține adeverințele necesare pentru a vinde animalele. „Nu o să mai putem vinde și vom fi obligați să dăm. Și nu avem de unde”, a adăugat ea.

Avertismentul medicilor: „O mare imprudență”

Medicii veterinari susțin că nu au fost consultați cu privire la această modificare. „N-a negociat nimeni nimic pe subiectul acesta, n-au existat consultări”, a declarat dr. Ioan Bozgă, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Olt. El a amintit că imunoprofilaxia a fost gratuită încă din perioada comunistă. „Din 1947-1948, de când a venit regimul comunist și Ministerul Agriculturii a funcționat după sistem sovietic, toate serviciile veterinare erau de stat și toate acțiunile sanitar-veterinare de imunoprofilaxie (…) au fost făcute fără bani de către medicii veterinari”, a precizat Bozgă.

Pericolul reapariției antraxului este principala îngrijorare. „Antraxul – la om se mai numește bubă neagră – dacă nu-l prinzi din prima fază, moare omul. Iar la animale e foarte greu, pentru că are o simptomatologie destul de delicată. Sunt forme care evoluează fără semne”, a avertizat medicul. Acesta a calificat decizia drept „o mare imprudență” și a semnalat că ANSVSA a redus și numărul de probe recoltate pentru depistarea brucelozei. „Acum vor să nu mai facă nici asta, sub pretextul că fac economie. Or, la om economia înseamnă bani duși la cimitir”, a punctat dr. Bozgă.

Impact devastator asupra exporturilor României

Prezent în Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România, prof. dr. Viorel Andronie, a atras atenția asupra consecințelor economice grave. El a subliniat că structura zootehniei din România face ca această măsură să fie extrem de periculoasă. „În România, 95,41% din populația de ovine se regăsește în exploatațiile non-profesionale, adică în gospodăria țărănească. 99,13% din caprinele din România se regăsesc în exploatațiile non-profesionale”, a explicat Andronie.

Acesta a arătat că exporturile masive de ovine și caprine ale României se bazează tocmai pe aceste mici gospodării. „Exportul României se bazează pe animalele provenite din gospodăriile populației, vorbesc de ovine și caprine, și nu pe cele din exploatațiile comerciale care în momentul de față reprezintă 1,67% la oaie și 0,07% la capre. (…) Deci impactul economic va fi devastator”, a avertizat președintele CMVRO. Apariția unui singur focar de antrax ar duce la blocarea exporturilor. „Orice țară în care există o relație comercială va stopa importurile din România în momentul declarării focarelor de antrax pe teritoriul țării”, a mai spus el. Dr. Andronie a concluzionat că economiile făcute acum vor genera costuri uriașe în viitor: „Economiile pe care noi le facem acum se vor răsfrânge în multe milioane de euro ulterior”.

Sursa: Adevarul