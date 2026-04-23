„”””

Guvernul României va acorda vouchere digitale de 15.000 lei pentru fertilizarea in vitro, printr-un program național destinat cuplurilor infertile și femeilor singure cu vârste între 24 și 42 de ani.

Tot mai mulți români caută soluții pentru a deveni părinți

Infertilitatea afectează din ce în ce mai multe persoane care își doresc să aibă copii. Statisticile arată că între 10 și 15% dintre cuplurile aflate la vârsta la care pot avea copii se confruntă cu această problemă. Până acum, tratamentele de specialitate erau greu de accesat pentru mulți dintre cei care aveau nevoie.

Costurile mari și lipsa unui sprijin concret din partea statului i-au făcut pe mulți să renunțe la visul de a avea copii. Pentru cei cu venituri mici, situația părea fără ieșire. Anunțul Guvernului despre noul program național vine ca o veste importantă pentru aceste familii.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a prezentat detaliile după ședința Executivului. Programul va fi derulat în perioada 2026-2030 și are ca scop să faciliteze accesul la tratamentele de fertilizare in vitro.

Sprijin financiar pentru cei care nu mai aveau speranță

Programul se adresează atât cuplurilor infertile, fie că sunt căsătorite sau nu, cât și femeilor singure. Condiția principală este ca beneficiarii să aibă între 24 și 42 de ani. Astfel, mai multe persoane pot să își îndeplinească dorința de a deveni părinți.

Ajutorul financiar se acordă sub forma unui voucher digital, în valoare totală de 15.000 lei pentru fiecare beneficiar. Din această sumă, 5.000 lei sunt pentru medicamente, iar 10.000 lei acoperă procedura de fertilizare in vitro.

Un detaliu important este că același beneficiar poate primi sprijinul de cel mult trei ori, în funcție de regulile programului și de bugetul disponibil. Numărul total de beneficiari va fi stabilit în fiecare an, în funcție de fondurile alocate.

Ce trebuie să faci pentru a te înscrie

Înscrierea se va face online, printr-o platformă special creată, unde vor fi încărcate documentele necesare. Procedura a fost gândită să fie cât mai simplă, fără birocrație inutilă.

Suma primită nu este impozabilă, ceea ce înseamnă că beneficiarii vor primi întreaga valoare, fără alte rețineri sau taxe.

De ce statul a decis să intervină acum

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat: „Programul a fost propus pentru a răspunde nevoilor persoanelor care așteaptă ani de zile accesul la astfel de tratamente.” Guvernul a recunoscut astfel o problemă reală care afectează mii de familii din România.

Pe lângă sprijinul direct, programul are și o componentă demografică. România se confruntă cu o scădere accentuată a natalității. Potrivit datelor Eurostat, în 2023 rata medie a fertilității în Uniunea Europeană era de 1,38 copii pe femeie. România are valori apropiate de Ungaria și Croația, dar sub Franța sau Bulgaria.

Programul urmărește și creșterea gradului de informare despre infertilitate, o problemă adesea trecută cu vederea sau stigmatizată. Prin această inițiativă, autoritățile speră să aducă subiectul în atenția publicului și să reducă prejudecățile.

Acest program face parte dintr-un plan mai larg de susținere a natalității și de facilitare a accesului la tratamente medicale specializate.

Următorii pași pentru cei care vor să beneficieze

Urmează publicarea normelor metodologice, în termen de 90 de zile de la apariția hotărârii de guvern în Monitorul Oficial. Aceste norme vor clarifica toate detaliile legate de documente și de modul de înscriere.

Platforma online pentru înscrieri va fi lansată înainte de începerea efectivă a programului, în 2026. Astfel, cei interesați vor avea timp să se informeze și să pregătească actele necesare.

Cei care vor să aplice sunt sfătuiți să urmărească site-ul Ministerului Muncii pentru informații oficiale și actualizate. Este important să nu se bazeze pe surse neoficiale sau informații neverificate din mediul online.

Prin acest program, tratamentele de fertilizare in vitro devin accesibile pentru mai mulți români, iar efectele se vor vedea în următorii ani, atât la nivel personal, cât și în societate.

Un pas înainte pentru multe familii

Inițiativa Guvernului ar putea schimba viețile multor familii care nu aveau altă soluție. Rămâne de văzut câți beneficiari vor accesa efectiv acest sprijin și ce impact va avea asupra natalității în România. Pentru mulți, însă, acest program reprezintă o șansă reală de a-și îndeplini visul de a deveni părinți.

„”””