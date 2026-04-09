Povestea cuplului de români din Italia care s-a certat săptămâni la rând pe un presupus premiu Loto de 500.000 de euro a ajuns la un final total neașteptat. După verificări oficiale, s-a dovedit că lozul care a declanșat întregul scandal nu era, de fapt, câștigător. Conflictul a distrus relația, iar banii s-au dovedit a fi doar o iluzie.

Un cadou de 5 euro, un scandal de jumătate de milion

Totul a pornit de la un gest aparent romantic. Un muncitor român în construcții, stabilit în orașul italian Carsoli, i-a dăruit iubitei sale un loz răzuibil în valoare de 5 euro. Numai că bucuria descoperirii unui premiu de peste jumătate de milion de euro s-a transformat rapid într-un coșmar conjugal. Imediat după ce a crezut că a dat lovitura, femeia a plecat singură la bancă pentru a încasa banii, după care a dispărut fără urmă, luând cu ea și biletul.

Avocați, plângeri și opinii împărțite

Convins că i se cuvine jumătate din sumă, bărbatul a acționat imediat. Și-a angajat un avocat și a anunțat că va depune plângere la Garda Financiară, o mișcare ce a aruncat cazul în atenția presei. Iar scandalul a explodat pe rețelele sociale, unde părerile au fost, cum era de așteptat, împărțite. Unii considerau că femeia avea tot dreptul la bani, fiind vorba despre un cadou, în timp ce alții susțineau sus și tare că premiul trebuia împărțit frățește. Până la urmă, cine avea dreptate?

Verdictul oficial spulberă visul

Răsturnarea de situație a venit de unde se aștepta mai puțin. Lozul a fost verificat oficial de Agenția Vămilor și Monopolurilor din Italia (autoritatea competentă în domeniu), iar verdictul a fost clar și fără echivoc: biletul NU era câștigător. Cum vine asta, pe bune? Se pare că biletul nu fusese răzuit complet, iar o parte dintr-o cifră era acoperită, ceea ce a dus la o interpretare greșită. Numărul considerat a fi 13 era, în realitate, 43.

O simplă iluzie optică.

Astfel, după săptămâni întregi de acuzații, stres și un conflict care le-a distrus complet relația, cei doi români au rămas fără nimic. Fără premiul de 500.000 de euro, dar și fără relația pe care o aveau. : nici bani, nici iubire.