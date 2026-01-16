Șoferii care folosesc telefonul mobil în timp ce conduc, ținându-l în mână, riscă sancțiuni severe. Conform informațiilor publicate de Cancan, amenzile pot ajunge la 1.620 de lei. În anumite situații, măsura poate include și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile. Această reglementare are ca scop descurajarea unui comportament pe care autoritățile îl consideră una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere.

Sancțiunile prevăzute de Codul Rutier

Ordonanța de Urgență nr. 195/2002, prin articolul 101, încadrează această abatere în clasa a III-a de sancțiuni. Sancțiunea constă în 6 până la 8 puncte-amendă, echivalentul unei sume între 1.215 și 1.620 de lei. Adițional amenzii, se aplică și 4 puncte de penalizare. Acestea se înregistrează în evidența șoferului și, prin acumulare, pot duce la suspendarea dreptului de a conduce. Interdicția se aplică tuturor conducătorilor de vehicule.

Când se suspendă permisul de conducere

Suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile intervine atunci când utilizarea telefonului mobil este însoțită de săvârșirea unei alte contravenții rutiere. În acest caz, fapta este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni, cu 4 sau 5 puncte-amendă, reprezentând o sumă între 810 și 1.012,5 lei. Sancțiunea suspendării se aplică tuturor conducătorilor de vehicule, inclusiv celor de tractoare agricole, forestiere sau tramvaie, subliniind riscul ridicat al cumulului de abateri.

Abateri care duc la suspendarea permisului în combinație cu folosirea telefonului

Legislația specifică o listă de contravenții care, săvârșite simultan cu folosirea telefonului, atrag suspendarea permisului. Aceste abateri, considerate de mare risc, includ:

Nerespectarea obligației de a permite trecerea tramvaiului pe drumurile cu o singură bandă.

Circulația necorespunzătoare în intersecțiile unde există linii de tramvai.

Ignorarea semnificației indicatorului „ocolire” din zona refugiilor pentru tramvaie.

Depășirea coloanelor de vehicule oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată.

Nerespectarea semnalelor ori indicațiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Raționamentul din spatele înăspririi legii

Măsurile legislative urmăresc reducerea numărului de accidente provocate de neatenția la volan, o cauză principală a incidentelor rutiere grave. Chiar și o distragere de câteva secunde poate avea consecințe majore, motiv pentru care sancțiunile au fost înăsprite treptat. Singura excepție permisă de lege este utilizarea dispozitivelor de tip „hands-free”. Acestea sunt considerate mai sigure, deoarece îi permit conducătorului auto să mențină ambele mâini pe volan și atenția concentrată asupra traficului.