OMV Petrom a redus luni, 23 noiembrie 2026, la prânz, prețul benzinei și al motorinei cu 7 bani pe litru în stațiile sale, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Pentru șoferi, prețurile urmărite după reducere au ajuns la 8,99 lei pe litru de benzină standard și 10,44 lei pe litru de motorină în stațiile Petrom.

OMV Petrom, companie la care OMV Aktiengesellschaft deține 51,2% din acțiuni, vinde carburanți sub mărcile Petrom și OMV. În stațiile OMV urmărite, benzina costa 9,05 lei pe litru, iar motorina 10,50 lei pe litru după reducere. Așadar, coborârea sub 9 lei la benzină și sub 10,5 lei la motorină privește prețurile Petrom indicate mai sus, nu și aceste prețuri OMV.

La 8,99 lei pe litru, 50 de litri de benzină costă 449,50 lei. La 10,44 lei pe litru, aceeași cantitate de motorină costă 522 de lei. Sumele sunt valabile acolo unde pompa afișează aceste prețuri.

Cât se economisește după reducerea de luni

Luni, la ora 08:56, localizatorul Petrom indica pentru stația din Șoseaua București-Ploiești nr. 2 prețuri de 9,06 lei pe litru de benzină și 10,51 lei pe litru de motorină, arată datele publicate de B1TV. O reducere de 7 bani pe litru înseamnă 3,50 lei mai puțin la o alimentare de 50 de litri, pentru oricare dintre cei doi carburanți.

La prețurile din acea dimineață, 50 de litri ar fi costat 453 de lei pentru benzină sau 525,50 lei pentru motorină. Calculul de 449,50 lei, respectiv 522 de lei, folosește prețurile Petrom urmărite după ieftinire; șoferul plătește suma afișată la stația unde alimentează.

Unde mai era motorina sub 10,5 lei

Raportul eCARBURANT pentru 23 noiembrie arăta motorină la 10,48 lei pe litru în opt stații SOCAR. Benzina costa acolo 9,04 lei pe litru, deci rămânea peste pragul de 9 lei.

Stațiile erau în Arad, pe strada Șaguna, Oradea, pe strada Decebal, Sibiu, în Turnișor, și Șimleu Silvaniei. Celelalte erau în Suceava, pe strada Unirii, Târgu Cărbunești, Timișoara, pe Calea Aradului, și Zalău, pe strada Bărnuțiu. Prețurile afișate în aceste stații nu arată că SOCAR a aplicat luni aceeași reducere de 7 bani.

Cum s-au schimbat prețurile din toamnă

În stațiile Petrom urmărite în datele publicate de B1TV, benzina standard costa 10,01 lei pe litru la 30 octombrie, față de 8,99 lei după reducerea de luni. Pentru 50 de litri, diferența dintre aceste două prețuri este de 51 de lei. Motorina costa 10,91 lei pe litru la 3 noiembrie, față de 10,44 lei luni; diferența pentru 50 de litri este de 23,50 lei.

Reducerea de luni este confirmată pentru OMV Petrom. Prețurile afișate de celelalte rețele pot fi comparate la pompă, dar datele despre ele din aceeași zi nu stabilesc că au făcut și ele o reducere de 7 bani.