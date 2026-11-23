ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru decembrie 2026. Firmele și alți contribuabili au termene diferite pentru declarațiile de la sfârșitul anului, în funcție de activitatea lor și de perioada pentru care raportează.

Primele formulare ajung la termen pe 2 decembrie. Pentru mai multe declarații fiscale obișnuite, data de urmărit este 21 decembrie, nu 25 decembrie; alte obligații rămân până în ultima zi a anului.

Ce trebuie depus pe 2, 8 și 15 decembrie

Pe 2 decembrie, calendarul ANAF trece formularul 394, prin care persoanele înregistrate în scopuri de TVA raportează operațiunile din România, cererea de restituire a accizelor, declarația D406 și formularul 397. Data de 2 decembrie este termenul afișat după zilele nelucrătoare de 30 noiembrie și 1 decembrie. Fiecare obligație privește numai contribuabilii cărora li se aplică formularul.

D406 este fișierul prin care se trimit electronic date din contabilitate. Îl depun, între alții, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cu răspundere limitată și cele pe acțiuni, cooperativele, asociațiile, fondurile de pensii, anumite entități străine și alte persoane juridice obligate să țină contabilitatea în partidă dublă. Formularul 397 îi privește pe operatorii platformelor de transport alternativ, nu pe toți șoferii care lucrează prin ele.

La D406, termenul cade în ultima zi calendaristică din luna de după perioada raportată. Depunerea este lunară sau trimestrială, după perioada folosită pentru TVA; cei care au TVA semestrial ori anual și cei neînregistrați în scopuri de TVA raportează trimestrial. Astfel, termenul de 31 decembrie pentru raportarea lunară privește datele din noiembrie, nu întregul an.

Pe 8 decembrie trebuie anunțată trecerea de la TVA trimestrial la TVA lunar de către contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care au făcut o achiziție de bunuri din alt stat al Uniunii Europene, taxabilă în România. Declarația de mențiuni se depune în cel mult cinci zile lucrătoare de la sfârșitul lunii în care taxa devine datorată pentru acea achiziție. Pentru situația din noiembrie, calendarul indică 8 decembrie; formularul folosit depinde de tipul contribuabilului, între variantele enumerate de ANAF fiind 010 și formularul electronic 700.

Pe 15 decembrie vin la termen situațiile și jurnalele pentru produse supuse accizelor, aferente lunii precedente. Ele îi privesc, după caz, pe cei autorizați să depoziteze astfel de produse, pe destinatarii și expeditorii înregistrați, pe reprezentanții fiscali și pe utilizatorii finali.

Declarațiile cu termen obișnuit pe 25 decembrie se depun până pe 21

Calendarul fixează 21 decembrie pentru declarația 100 privind obligațiile către bugetul de stat, declarația 112, formularele 208 și 224, deconturile de TVA 300, 301, 307 și 311 și formularul 390 VIES. Tot atunci apar notificarea pentru intrarea sau ieșirea din sistemul TVA la încasare și formularul 184, prin care operatorii vizați raportează valoarea medie lunară a adaosului comercial.

Pentru comparație, calendarul indica 25 noiembrie ca termen pentru declarațiile 100 și 112, decontul 300 și formularul 390 VIES aferente perioadelor anterioare. În decembrie, obligațiile de declarare care ar ajunge în mod obișnuit la termen pe 25 sunt trecute la 21 decembrie.

Ultimele termene ale anului sunt pe 28, 30 și 31 decembrie

Pe 28 decembrie apar formularul 395, privind trimiterile poștale cu plata la primire, și formularul 394. Calendarul arată separat formularul 394 și la 2 decembrie, astfel că data se verifică pentru perioada care trebuie raportată.

Pe 30 decembrie este trecută cererea de restituire a accizelor. Pe 31 decembrie ajung la termen declarația specială de TVA 398, D406, formularul 397 al operatorilor platformelor de transport alternativ și formularul 216.

Formularul 216 privește persoanele fizice și juridice care au autoturisme înmatriculate sau înregistrate în România, cu o valoare individuală de achiziție de peste 375.000 de lei. Pragul se referă la prețul de achiziție al fiecărei mașini, nu la suma de plată înscrisă în declarație.