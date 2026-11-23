Ca să te muți singur după ieșirea dintr-o relație, ai nevoie de banii pentru chirie și mutare, plus bani de trai pentru lunile fără venit. Într-un exemplu cu o chirie de 2.000 de lei, ținta este de 13.300 de lei pentru trei luni începând cu mutarea; dacă ești în pericol, nu aștepta să strângi suma și sună la 112.

Nu există un prag potrivit pentru toți. Suma depinde de chirie, garanție, eventualul comision, cheltuielile lunare și perioada pe care vrei să o acoperi fără venit.

Cât plătești când te muți

La început ai nevoie, de obicei, de prima chirie și de garanție. Adaugă comisionul dacă închiriezi prin agenție, transportul lucrurilor și cumpărăturile necesare în noua locuință. Garanția poate fi recuperată la plecare, în condițiile contractului, dar nu este o rezervă pe care te poți baza între timp.

Într-o estimare BCR publicată la 1 octombrie 2026, mutarea într-o garsonieră costa aproximativ 5.000-6.000 de lei la început, pentru o chirie estimată la 1.500-2.000 de lei. Chiriile diferă însă de la un oraș la altul. Imobiliare.ro a publicat în septembrie 2026 următoarele chirii medii cerute în anunțuri, nu prețuri finale din contracte:

București, garsonieră: 400 de euro pe lună.

București, două camere: 600 de euro pe lună.

Timișoara, garsonieră: 275 de euro pe lună.

Timișoara, două camere: 440 de euro pe lună.

La o garsonieră oferită cu 400 de euro pe lună în București, prima chirie și o garanție egală cu o chirie ar cere deja 800 de euro. Mutarea, eventualul comision și lucrurile necesare se adaugă separat.

Cum calculezi suma pentru lunile fără venit

Ia ca exemplu o chirie de 2.000 de lei și o garanție tot de 2.000 de lei. Presupune că nu plătești comision, iar mutarea costă 500 de lei și instalarea 300 de lei, sume folosite ca repere într-un exemplu Rentico din 25 septembrie 2026. Plata de la început este 4.800 de lei: 2.000 + 2.000 + 500 + 300.

Pentru cheltuielile esențiale, folosește în acest exemplu 3.500 de lei pe lună, capătul de sus al estimării BCR pentru o persoană care stă singură în garsonieră. Din prima lună, chiria de 2.000 de lei este deja în cei 4.800 de lei plătiți la mutare. Mai rămân 1.500 de lei pentru celelalte cheltuieli ale primei luni; fiecare lună următoare cere întreaga sumă de 3.500 de lei.

O lună de la mutare: 4.800 + 1.500 = 6.300 de lei.

Trei luni de la mutare: 4.800 + 1.500 + 2 × 3.500 = 13.300 de lei.

Șase luni de la mutare: 4.800 + 1.500 + 5 × 3.500 = 23.800 de lei.

Poți refolosi calculul cu chiria și cheltuielile tale: aduni plata de la început, cheltuielile primei luni fără chiria deja plătită și bugetul lunar întreg pentru lunile rămase. Un comision sau alte cumpărături măresc ținta. Sumele de mai sus nu includ bani în plus pentru o urgență neprevăzută și nu presupun că poți folosi garanția după mutare.

Ce intră în bugetul lunar

Adună chiria, utilitățile, telefonul și internetul, mâncarea, transportul și plățile pe care nu le poți opri, precum ratele, medicamentele sau cheltuielile pentru copii. În estimarea BCR, facturile și abonamentele unei garsoniere costă 350-450 de lei pe lună, iar mâncarea gătită acasă aproximativ 1.000 de lei. Acestea sunt părți ale totalului estimat la cel puțin 3.000-3.500 de lei lunar, nu sume de adăugat încă o dată peste el.

Dacă bugetul nu ajunge pentru o locuință întreagă, o cameră sau împărțirea chiriei poate fi o variantă. Căutarea directă la proprietar poate elimina comisionul agenției; chiria, facturile și garanția rămân de calculat. Compară costul complet al locuințelor, nu doar suma din anunț.

Ce verifici înainte să pleci și să închiriezi

Dacă locuința actuală, un credit sau alte bunuri sunt comune cu partenerul, mutarea nu lămurește singură cine rămâne obligat să plătească. Verifică pe numele cui sunt contractele și păstrează copii ale actelor și ale dovezilor de plată. Pentru un contract ori bunuri comune a căror împărțire este disputată, cere îndrumare juridică înainte să presupui că ți se cuvine automat o anumită sumă.

Stabilește ce acte, chei, carduri și lucruri necesare poți lua cu tine. Dacă există un risc pentru siguranța ta, planifică plecarea cu o persoană de încredere sau cu un serviciu de sprijin. Cere înainte de a accepta locuința chiria, garanția, comisionul, cine îl plătește și când se achită fiecare sumă. Calculează separat banii de la semnare și bugetul lunar minim. Alege câte luni fără venit trebuie să poți acoperi. La preluarea locuinței, păstrează contractul și dovezile plăților. Notează starea locuinței, fă fotografii și păstrează indexurile contoarelor, pentru a putea verifica ulterior facturile și garanția. Pentru locuința din care pleci, păstrează actele și dovezile privind plățile făcute. Dacă un contract este pe numele amândurora, cere părții cu care l-ai încheiat să îți explice cum poate fi schimbat.

Ordinul ANAF nr. 161/2025 pune înregistrarea contractului de închiriere și a modificărilor lui în sarcina proprietarului sau a deținătorului legal desemnat, în cel mult 30 de zile de la încheiere ori modificare. Acest termen nu înlocuiește obligația chiriașului de a păstra propriul exemplar al contractului.

Cum păstrezi rezerva la îndemână

Poți strânge banii într-un cont separat, numai pe numele tău, și poți pune deoparte o sumă după fiecare salariu. Păstrează accesul la actele tale, la telefon, e-mail și la mijlocul prin care intri în cont. Dacă partenerul îți controlează banii sau dispozitivele, pregătește acești pași în condiții de siguranță, cu sprijinul unei persoane de încredere ori al unui serviciu specializat.

Banii de plecare trebuie să poată fi folosiți când ai nevoie de ei, fără să depindă de vânzarea unei investiții al cărei preț se poate schimba. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare include conturile curente și de economii în garanția generală de cel mult 100.000 de euro echivalent în lei, pentru fiecare deponent la fiecare bancă.

Ce poți face fără economii sau într-un loc nesigur

În pericol imediat, sună la 112. Pentru îndrumare gratuită, linia ANES 0800.500.333 funcționează permanent; poate suna și o rudă, un vecin sau un martor. Consilierii oferă primele informații și îndrumare către servicii de sprijin.

Planul de siguranță al ANES recomandă să stabilești unde poți merge, pe cine poți anunța și cum ții aproape cheile și un bagaj necesar plecării. Poliția poate separa victima de agresor și, dacă evaluarea arată un pericol iminent, poate emite un ordin de protecție provizoriu. Dacă sunt necesare servicii sociale, polițiștii pot solicita intervenția echipei mobile.

Ordinul de protecție poate duce la evacuarea agresorului chiar dacă acesta este proprietarul locuinței. Instanța poate dispune și ca agresorul să suporte chiria sau întreținerea unei locuințe temporare pentru victimă. Cererea pentru ordin este scutită de taxa judiciară de timbru; instanța o soluționează, de regulă, în cel mult 72 de ore. Plecarea într-un loc sigur nu trebuie amânată până la atingerea unei ținte de economisire.

Întrebări frecvente

Pot folosi garanția pentru ultima lună de chirie?

Nu automat. Verifică în contract pentru ce poate fi folosită și cere acordul scris al proprietarului dacă vreți să o socotiți drept ultima chirie.

Ce fac dacă proprietarul nu îmi dă garanția înapoi?

Cere în scris restituirea și justificarea oricărei sume reținute. Păstrează contractul, dovada plății, fotografiile și indexurile; verifică termenul de restituire din contract. Dacă refuzul continuă, aceste documente pot susține o cerere în instanță.

Cine plătește comisionul agenției?

Depinde de înțelegerea și contractul de intermediere. Cere valoarea, persoana care plătește și momentul plății în scris, înainte să accepți serviciul.

Pot primi indemnizație de șomaj dacă rămân fără venit?

Nu este suficient să rămâi fără salariu. Printre condițiile cerute de ANOFM sunt cel puțin 12 luni de cotizare în ultimele 24 de luni și înscrierea la agenția pentru ocuparea forței de muncă. Veniturile din activități autorizate trebuie să fie mai mici decât indicatorul de 660 de lei. Plata durează 6, 9 sau 12 luni, după perioada lucrată, iar suma se calculează din indicatorul de 660 de lei și un procent din media salariului de bază brut din ultimele 12 luni.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Imobiliare.ro, datele despre chiriile cerute în septembrie 2026; estimările BCR privind costul mutării și cheltuielile lunare, publicate la 1 octombrie 2026; Rentico, exemplul de cost din 25 septembrie 2026; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, linia de ajutor și planul de siguranță din noiembrie 2023; Ministerul Afacerilor Interne, explicațiile privind intervenția poliției; Ministerul Justiției, drepturile victimelor infracțiunilor; Ordinul ANAF nr. 161/2025; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, regulile de garantare; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, condițiile indemnizației de șomaj.