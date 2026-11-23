Angajații care lucrează de luni până vineri vor avea liber pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2026, două sărbători legale prevăzute de Codul muncii. Împreună cu sâmbătă și duminică, acestea le aduc patru zile consecutive fără muncă, din 28 noiembrie până în 1 decembrie.

Nu toți salariații vor sta acasă în aceste zile. În locurile unde activitatea nu poate fi oprită, angajații pot lucra, dar trebuie să primească timp liber în următoarele 30 de zile sau, dacă acest lucru nu este posibil din motive justificate, un spor la salariu.

Ziua de luni, 30 noiembrie, este sărbătoarea Sfântului Andrei, iar marți, 1 decembrie, este Ziua Națională. Pentru cei cu program obișnuit, prima zi de lucru după această pauză este miercuri, 2 decembrie.

Cei care lucrează în sărbătorile legale primesc timp liber sau un spor

Codul muncii permite continuarea activității în locurile unde aceasta nu poate fi întreruptă din cauza felului în care se desfășoară munca. Legea prevede programe de lucru și pentru unități precum cele sanitare și cele de alimentație publică. Așadar, cele patru zile consecutive fără muncă nu se aplică fiecărui angajat.

Salariatul care lucrează pe 30 noiembrie sau 1 decembrie trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, potrivit articolului 142 din Codul muncii. Dacă angajatorul nu poate acorda acest timp liber din motive justificate, sporul pentru munca din sărbătoarea legală trebuie să fie de cel puțin 100% din salariul de bază aferent muncii prestate în programul normal.

Procentul se raportează la salariul de bază pentru munca făcută în acea zi, nu la întregul salariu lunar și nici la suma netă primită în cont. Sporul nu înlocuiește automat timpul liber: legea îl prevede când zilele libere compensatorii nu pot fi acordate din motive justificate.

De Crăciun, o singură sărbătoare cade într-o zi obișnuită de lucru

După 1 decembrie, mai rămân două sărbători legale în 2026: 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun. Datele apar și în calendarul oficial al sărbătorilor pentru România, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În 2026, 25 decembrie cade vineri, iar 26 decembrie cade sâmbătă. Un salariat care lucrează de luni până vineri va avea astfel liber de vineri, 25 decembrie, până duminică, 27 decembrie. Pentru el, ziua de sâmbătă era deja zi de repaus săptămânal.

Codul muncii prevede un repaus săptămânal de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Articolele despre sărbătorile legale nu acordă automat o altă zi lucrătoare liberă atunci când una dintre sărbători cade în weekend. Alte zile libere pot fi stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

Munca din 26 decembrie se compensează după aceeași regulă

Pentru salariatul programat să lucreze sâmbătă, 26 decembrie, ziua rămâne sărbătoare legală, chiar dacă este în weekend. Dacă lucrează într-un loc unde activitatea nu poate fi întreruptă, angajatorul trebuie să îi acorde timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Când acest lucru nu este posibil din motive justificate, i se cuvine sporul de cel puțin 100% din salariul de bază aferent muncii prestate.