Nvidia l-a repus pe Jensen Huang în funcțiile de președinte și director general, cu efect imediat din 23 noiembrie 2026, a anunțat producătorul de cipuri. Decizia contează pentru cei care dețin acțiuni Nvidia, al căror preț a urcat puternic în prima parte a zilei de tranzacționare.

Consiliul de administrație a votat în unanimitate revenirea lui Huang, astfel că nu este vorba doar despre o cerere publică de a-l reangaja. Pentru un acționar, creșterea prețului afișat pe bursă nu este însă același lucru cu un câștig încasat: suma obținută depinde de prețul la care a cumpărat și de cel la care vinde.

Huang a revenit după 11 zile de conducere interimară

Huang demisionase pe 12 noiembrie 2026 din funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului, tot cu efect imediat, potrivit anunțului Nvidia de la acea dată. Colette Kress, care conducea finanțele companiei, a preluat temporar funcția de director general. Nvidia anunțase atunci că va căuta un înlocuitor permanent.

Prin hotărârea din 23 noiembrie, Huang a redevenit și membru al consiliului. Nvidia spune că votul a urmat unor întâlniri în care membrii consiliului au discutat cu el și s-au declarat mulțumiți de sinceritatea și capacitatea sa de a conduce compania. Kress revine la conducerea finanțelor, iar Harvey C. Jones rămâne președintele consiliului de administrație.

Relatările despre cererea președintelui american Donald Trump de a-l reangaja pe Huang priveau o etapă anterioară deciziei. Associated Press a relatat și că membrii consiliului respinseseră înainte o ofertă a lui Huang de a reveni. Nvidia confirmă că, înaintea votului final, consiliul a primit informații de la oficiali de rang înalt ai guvernului SUA; pe baza lor, compania spune că revenirea nu prezintă un risc pentru securitatea națională.

Acțiunea a urcat cu 29,42% la începutul ședinței bursiere

Acțiunile Nvidia sunt tranzacționate pe bursa americană Nasdaq sub simbolul NVDA. La 9:30:47, ora New Yorkului, pe 23 noiembrie, Google Finance afișa un preț de 162,46 dolari pe acțiune. Era cu 36,93 dolari, sau 29,42%, peste valoarea de 125,53 dolari față de care pagina calcula variația zilei.

Aceeași pagină indica un preț de deschidere de 167,04 dolari și un volum afișat de 72,15 milioane de acțiuni. Prețul de la deschidere și cel afișat câteva secunde mai târziu nu sunt identice. Diferența de 36,93 dolari față de valoarea de referință nu este profitul fiecărui investitor și nici prețul la care acțiunea a încheiat ziua.

Mediafax a relatat o creștere de aproximativ 30% înaintea deschiderii bursei americane. Cotația de 162,46 dolari este, în schimb, una afișată după deschidere. Cele două momente nu trebuie tratate ca un preț de închidere sau ca o sumă deja încasată de acționari.

Revenirea nu închide ancheta internă

Nvidia a anunțat că ancheta unui comitet al consiliului privind demersurile unei agenții străine de informații va continua și că Huang va coopera. Compania a format și un comitet pentru securitate națională și controlul exporturilor. Următorul pas anunțat este căutarea unei persoane care să conducă verificarea respectării regulilor în cadrul Nvidia.