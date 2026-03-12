Fondator Tailent: AI face diferența între cine e curios și cine e leneș

Inteligența artificială nu vine să elimine locuri de muncă în programare, ci să traseze o linie clară între angajații curioși, dispuși să învețe, și cei leneși. Aceasta este perspectiva tranșantă oferită de Mario Popescu, fondatorul unei platforme românești de roboți software.

Într-o intervenție la podcastul „AI Business, AI Parte”, Mario Popescu, fondatorul Tailent, a abordat una dintre cele mai mari temeri de pe piața muncii, conform unei relatări Hotnews. El susține că impactul AI depinde mai mult de atitudinea individului decât de tehnologia în sine. Tailent este o platformă specializată în implementarea și configurarea de roboți software (RPA) pentru companii și instituții publice.

Impactul AI asupra programatorilor

Într-un context global în care se discută intens despre joburile care ar putea fi înlocuite de inteligența artificială, Popescu oferă o viziune nuanțată. El contrazice ideea că profesia de programator ar fi în pericol iminent de dispariție. Fondatorul Tailent a declarat ferm: „Nu cred că programatorii vor fi înlocuiți”.

O linie de demarcație: Curiozitate versus lene

Miezul argumentului său este că AI funcționează ca un filtru pentru atitudine și proactivitate la locul de muncă. Tehnologia nu elimină roluri, ci redefinește competențele necesare pentru a avea succes. „Eu cred că AI-ul ăsta vine să facă o diferență foarte clară între cine e curios și cine e leneș”, a explicat antreprenorul în cadrul podcastului.

Potrivit acestuia, viitorul în era inteligenței artificiale va aparține celor capabili să se adapteze și să exploreze noile posibilități. Cei care manifestă un interes real pentru a înțelege și a folosi aceste noi instrumente vor avea de câștigat. „Dacă ești curios, atunci o să găsești aplicabilitatea, o să găsești utilizarea”, a concluzionat Mario Popescu.