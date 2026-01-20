Ford a închis un capitol. Unul uriaș. Mașini-simbol ca Focus, Fiesta sau Mondeo, care au pus pe roți generații întregi de șoferi, pur și simplu nu mai există în showroom-urile din Europa și America. Au lăsat în urmă un gol și multe întrebări. Iar motivul nu e cel la care te-ai gândi. Scrie Promotor.

Jim Farley, șeful colosului american, a pus punctul pe i. Într-un interviu pentru Automotive News, citat de Promotor, a explicat de ce Ford a părăsit un segment considerat de mulți esențial. Nu e vorba că nu erau clienți. Problema e mult mai brutală: economia.

Profit sau nimic: Adevărul din spatele deciziei radicale

De ce ai renunța la mașini pe care oamenii încă le cumpără? Răspunsul e simplu. Nu făceau bani. Jim Farley a spus-o direct, fără menajamente: problema nu era cererea, ci faptul că Ford nu putea construi sedanuri care să fie și competitive, și profitabile. O sinceritate dureroasă. „Piața sedanurilor este foarte dinamică. Nu este vorba că nu există piață. Pur și simplu nu am găsit o modalitate de a concura și de a fi profitabili”, a declarat CEO-ul Ford.

Hotărârea nu a fost luată pe genunchi. Fusion a dispărut din SUA încă din 2020. Mondeo, fratele său european, a ieșit de pe poarta fabricii pentru ultima oară în aprilie 2022. Final de poveste. Ironia sorții? Tocmai mașinile-legendă, Fiesta și Focus, aveau marje de profit atât de mici încât au forțat mâna șefilor din Michigan.

Toyota râde în barbă: Camry și Corolla, creșteri de 2% și 6,5%

Cât timp Ford își făcea bagajele, alții prosperau. Cifrele o demonstrează clar: sedanurile nu sunt moarte. Deloc. Toyota Camry, rivalul direct al fostului Mondeo/Fusion, a vândut cu 2% mai mult anul trecut. Nici măcar fratele mai mic, Corolla, nu s-a lăsat mai prejos, bifând o creștere solidă de 6,5%.

Dar nu e sărbătoare în tot cartierul. La Volkswagen, vânzările pentru Jetta s-au prăbușit. Un minus de 24,4%. Nici Honda nu stă mai bine, cu o scădere de 7,7% la Accord. Ce înseamnă asta? Că piața sedanurilor e un câmp de luptă, unul unde doar cei mai eficienți supraviețuiesc.

O ușă lăsată întredeschisă? Semnalul subtil al lui Jim Farley

Așadar, Ford a terminat-o definitiv cu sedanurile? Nu neapărat. Declarația lui Farley ascunde un detaliu, o mică portiță pentru nostalgici. După ce a admis că nu a găsit rețeta profitului, a adăugat: „Ei bine, s-ar putea să găsim o modalitate de a face asta”.

Iar vorbele sunt susținute de fapte. În China, de exemplu, Ford vinde un Mondeo nou-nouț, dovadă că încă știu să facă sedanuri. Mai mult, vor reveni pe segmentul Fiestei printr-o alianță cu Renault, semn că sunt dispuși să încerce alte strategii.

Doar Mustangul a supraviețuit. Ce mai pot cumpăra fanii Ford?

În afara legendarului Mustang, care e o categorie în sine, gama Ford a rămas goală de mașini convenționale. Pur și simplu. Vidul lăsat de Focus, Fiesta și Mondeo a fost rapid umplut de SUV-uri – Puma, Kuga, Explorer – și de electrice precum Mustang Mach-E. Pariul Ford pe un viitor plin de SUV-uri și mașini electrice este masiv. Rămâne o singură întrebare: va fi un pariu câștigător sau îi va ajunge din urmă nostalgia pentru un sedan cinstit?