Alertă maximă. Un gigant auto trage semnalul de alarmă. Ford cheamă în service aproape 119.000 de mașini din cauza unui defect care poate duce la un incendiu devastator, punând în pericol direct siguranța celor de la volan și a celor din jur.

Informația vine direct de la autoritățile americane. Potrivit unei alerte de la NHTSA (Administrația Națională pentru Siguranța Traficului), citată de Cbsnews, problema stă într-o piesă banală la prima vedere: încălzitorul blocului motor. Rolul lui e să ajute mașina să pornească iarna, pe ger. Doar că un defect din fabrică l-a transformat într-o adevărată bombă cu ceas.

Ce modele sunt pe lista neagră?

Lista modelelor afectate e lungă. Surprinzător de lungă. Include mașini vechi, dar și unele abia ieșite pe poarta fabricii, ceea ce ridică semne serioase de întrebare despre controlul calității. A fost o greșeală de proiectare? Sau un lot prost de la un furnizor? Nimeni nu știe sigur acum.

Concret, mașinile vizate de rechemarea masivă sunt:

Ford Focus, modele fabricate între 2016 și 2018

Ford Explorer, model 2019

Ford Explorer, model 2024 (da, un model de anul acesta)

Anumite vehicule Ford Focus (2013-2018), Ford Escape (2013-2019) și Lincoln MKC (2015-2016) echipate cu motoare de 2.0 litri.

Acest amestec de modele și ani de fabricație face toată operațiunea un coșmar logistic pentru companie, care trebuie să găsească toți proprietarii și să asigure piesele de schimb necesare.

Defecțiunea care poate da foc mașinii. Explicația tehnică

Cum poate lua foc mașina? Explicația e simplă. Periculos de simplă. Anchetatorii NHTSA au o concluzie clară: sistemele de încălzire a blocului motor de pe aceste mașini „pot crăpa și pot dezvolta scurgeri de lichid de răcire”.

Adevăratul pericol apare la conectarea sistemului la priză. Lichidul de răcire, care este un bun conductor electric, se poate prelinge pe componentele electrice ale încălzitorului și poate provoca un scurtcircuit. De aici până la flăcări în compartimentul motor e doar un pas.

Ironia sorții… piesa care trebuia să protejeze motorul de frig devine chiar sursa pericolului. Un detaliu tehnic, probabil trecut cu vederea, poate genera acum pagube de mii de euro și, mai rău, poate pune vieți în pericol.

Recomandare urgentă pentru șoferi. Ce trebuie să faci acum

Avertismentul autorităților este ferm. Proprietarii mașinilor de pe listă sunt sfătuiți „să nu își conecteze sistemele de încălzire a blocului motor până când defecțiunea este remediată”.

Punct. Vestea bună: reparația e gratuită, suportată integral de Ford. Așa cum e și normal. Dealerii autorizați vor schimba piesa defectă cu una nouă și sigură. Până atunci, o singură regulă contează: nu folosiți funcția de încălzire a motorului.

Costuri? Zero. Cel puțin pe hârtie. Timpul pierdut și bătaia de cap sunt, ca de obicei, ale clientului.

Când vor fi anunțați proprietarii? Calendarul rechemării

Ford are deja un plan. Primele scrisori pleacă spre proprietari pe 13 februarie. Atenție, acestea sunt doar niște notificări preliminare, menite să alerteze șoferii cât mai repede despre risc.

A doua rundă de scrisori va veni mai târziu. Acestea vor anunța când piesele noi sunt în stoc și reparația finală poate fi făcută. Potrivit estimărilor NHTSA, asta se va întâmpla, cel mai probabil, undeva în luna aprilie. Până atunci, atenție maximă.