Fostul baron PSD Nicușor Constantinescu ar putea fi eliberat pentru 3 luni

Curtea de Apel București a decis miercuri suspendarea executării pedepsei pentru trei luni în cazul fostului baron PSD de Constanța, Nicușor Constantinescu. Condamnat la 10 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și fapte de corupție, acesta ar putea părăsi în curând penitenciarul.

O hotărâre neașteptată

Decizia a venit după ce Nicușor Constantinescu a cerut suspendarea executării pedepsei, invocând probleme de sănătate. Magistrații au admis cererea, însă lucrurile nu sunt încă bătute în cuie. Dar hotărârea nu este încă definitivă. Ea poate fi contestată în termen de trei zile, așa că totul depinde, până la urmă, de următoarea mișcare a procurorilor.

Condiții stricte pentru libertate

V-ați întrebat ce se întâmplă dacă decizia rămâne definitivă? Odată ieșit din Penitenciarul Jilava, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța va trebui să respecte o serie de interdicții pe parcursul celor trei luni. nu va avea voie să părăsească țara și va fi obligat să meargă periodic la Poliție. Iar asta nu e tot: nu are voie să își schimbe locuința fără a înștiința autoritățile (o măsură standard în astfel de situații).

Prejudiciu de 30 de milioane de lei

Și condamnarea sa nu este una oarecare. Fostul președinte al CJ Constanța a fost condamnat definitiv încă din iulie 2019 la o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Acuzațiile au fost extrem de grave. A fost găsit vinovat într-un dosar în care era acuzat că a plătit din bani publici cel puțin 30 de milioane de lei pentru proiecte care, în realitate, nu au mai fost realizate.

O sumă uriașă.

Numele lui Nicușor Constantinescu nu este singular în peisajul dosarelor de corupție din Constanța. Acesta a fost implicat și în alte cazuri, inclusiv în cel care a dus la condamnarea definitivă a fostului primar al orașului, Radu Mazăre.