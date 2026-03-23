Fostul premier francez Lionel Jospin a încetat din viață la 88 de ani. Anunțul a fost făcut luni, 23 martie, chiar de către familia sa, confirmând decesul politicianului socialist.

Jospin s-a stins din viață duminică.

Un deces după o operație serioasă

Vestea vine la câteva luni după ce, în ianuarie, politicianul declarase public că a fost supus unei „operații serioase”. E drept că nu a oferit la acel moment alte detalii despre starea sa de sănătate, păstrând discreția asupra problemelor medicale cu care se confrunta.

Cinci ani de reforme la Matignon

Lionel Jospin a condus guvernul Franței timp de cinci ani, între 1997 și 2002. A fost o perioadă complexă, marcată de coabitarea politică cu președintele de centru-dreapta de la acea vreme, Jacques Chirac. Și totuși, mandatul său a rămas în istorie pentru o serie de reforme importante. Printre acestea se numără reducerea timpului de lucru, o măsură intens dezbătută, dar și extinderea accesului la servicii medicale gratuite pentru mai mulți cetățeni.

O moștenire socială importantă

Poate cea mai cunoscută măsură a sa rămâne introducerea uniunilor civile. V-ați întrebat vreodată ce a însemnat asta pentru Franța? a oferit un cadru legal pentru cuplurile necăsătorite, indiferent de orientarea sexuală (o premieră la acea vreme în peisajul legislativ francez).

De la Meudon la șefia socialiștilor

Născut pe 12 iulie 1937 la Meudon, într-o familie protestantă, Jospin a crescut într-un mediu intelectual și politic efervescent. Tatăl său fusese implicat în mișcarea socialistă. Iar acest parcurs avea să-l influențeze decisiv pe tânărul Lionel, care, până la urmă, a ajuns în timp chiar lider al Partidului Socialist francez.