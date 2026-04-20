Curtea de Apel București a admis solicitarea de extrădare a lui Alexandru Bălan, fostul director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova. El a fost condamnat la Chișinău la un an și șase luni de închisoare pentru tentativă de divulgare a secretului de stat. Instanța a dispus și arestarea sa pentru 30 de zile, în vederea predării către autoritățile moldovene.

Decizia Curții de Apel București

Hotărârea magistraților este clară și se bazează pe convențiile internaționale. Judecătorii au admis propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, dând curs cererii venite de la Chișinău.

„În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU”, se arată în decizia oficială.

instanța dispune extrădarea și predarea lui Alexandru Bălan, care are dublă cetățenie (română și moldoveană), pentru a executa pedeapsa primită în țara vecină. Iar pentru ca procedura să se desfășoare conform legii, a fost impusă și măsura arestului.

„În baza art. 43 alin. 6 din Legea nr. 302/2004 dispune arestarea persoanei extrădate BALAN ALEXANDRU în vederea predării pentru o durată de 30 zile, începând cu data de 18.04.2026 până la data de 17.05.2026, inclusiv. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 constată că persoana extrădabilă BALAN ALEXANDRU a fost reţinută de la data de 18.04.2026, ora 16:35 până la data de 19.04.2026, ora 16:35”, a mai precizat instanța.

Condamnarea rapidă de la Chișinău

Sentința din Republica Moldova a venit pe 15 aprilie, când Alexandru Bălan a fost condamnat în lipsă la un an și jumătate de închisoare. E drept că sentința a fost pronunțată după prima ședință în dosar, la care Bălan a participat online, deoarece se afla deja în arest la domiciliu în România.

Inculpatul şi-a recunoscut vina.

Mai mult, acesta a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, ceea ce a accelerat pronunțarea unei decizii.

Acuzații de trădare și legături cu KGB

Numai că lucrurile stau puțin diferit față de cum par la prima vedere. Arestul la domiciliu din România nu avea legătură cu dosarul din Moldova. Bălan este judecat pe teritoriul țării noastre într-un dosar mult mai grav, pentru trădare de patrie.

Dar cum vine asta, un fost șef de serviciu secret acuzat de trădare? Conform presei de la Chișinău, acuzațiile din dosarul românesc (care este separat de cel moldovean) vizează transmiterea de informații cu caracter de secret de stat către ofițeri KGB din Belarus.

În tot acest carusel judiciar, un detaliu iese în evidență. Alexandru Bălan a consimțit la extrădarea către Republica Moldova.