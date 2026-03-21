Joe Kent, fostul director al departamentului antiterorism, a părăsit administrația lui Donald Trump. Motivul? Implicarea Statelor Unite și a Israelului în războiul împotriva Iranului, un conflict pe care Kent îl consideră nejustificat și pornit fără autorizația Congresului. Într-un interviu acordat podcasterului Megyn Kelly, acesta a recunoscut că se așteaptă la represalii politice, dar a punctat ferm: „Faptele sunt de partea mea”.

Ancheta FBI și teama de represalii

Întrebat direct dacă este preocupat de ancheta FBI care îl vizează pentru scurgerea de informații clasificate, răspunsul lui Kent a fost unul nuanțat. E drept că, la prima vedere, pare stăpân pe situație. „Nu eram îngrijorat pentru că știu că nu am făcut nimic greșit. fireste, sunt îngrijorat pentru că am văzut cu toții cum întreaga greutate a FBI-ului și a guvernului se abate asupra persoanelor care își exprimă opiniile”, a mărturisit el.

„Asta mă îngrijorează puțin.”

Dar, dincolo de temerile personale, fostul veteran al forțelor speciale insistă că miza reală este alta. Cum vine asta? El crede că atenția ar trebui să fie pe conflictul în sine. „Problemele importante de abordat sunt cele actuale – de ce suntem în război și cum putem ieși din starea în care ne aflăm acum”, a explicat Kent.

O demisie de conștiință

Kent a demisionat marți. El a invocat faptul că nu își putea continua rolul „cu conștiință împăcată” în contextul războiului din Iran, început la sfârșitul lunii februarie. În scrisoarea sa de demisie, acuzațiile sunt directe și fără echivoc. El a declarat că Iranul „nu reprezintă o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby american”.

De la susținător MAGA la inamic?

Iar parcursul său este cel puțin interesant. Kent a fost anterior un susținător activ al mișcării „Make America Great Again” și a sprijinit idei contestate despre alegerile din 2020. Mai mult, a colaborat cu influenceri și grupuri de extremă dreapta (inclusiv cu Nick Fuentes și membrii Proud Boys) pentru campania sa politică. Criticii nu au întârziat să-l acuze că a promovat clișee antisemite, mai ales după ce a atribuit conflictul din Iran influenței unui „lobby israelian”.

Numai ca el pare decis să meargă până la capăt. Întrebat dacă se consideră acum un dușman al comunității MAGA, Kent a răspuns fără ezitare: „Cu siguranță. Cred că am o misiune și cred că este să fac tot ce pot pentru a opri acest război”. Casa Albă a reacționat rapid, catalogând poziția sa drept „slabă în materie de securitate” și insistând că Iranul reprezintă „o amenințare extraordinară”. Fosta sa șefă, Tulsi Gabbard, a fost mai diplomată, declarând că „în cele din urmă, i-am furnizat președintelui evaluările serviciilor de informații, iar președintele este ales de poporul american și ia propriile decizii pe baza informațiilor de care dispune”.

Influența Israelului, în centrul acuzațiilor

Joe Kent a continuat să critice dur influența pe care Israelul ar avea-o asupra deciziilor administrației Trump. El a afirmat că sfaturile pe care le primea președintele erau „dominante în mare măsură de acest ecosistem de oficiali israelieni”. Aceste influențe, susține el, au „practic scurtcircuitat negocierile” privind viitorul programului nuclear iranian.

El a descris o schimbare de atmosferă după confruntările din iunie 2025 și atacurile americane asupra siturilor nucleare iraniene. „Când s-au întors, am văzut că dezbaterile aprinse au dispărut și în jurul președintelui Trump a existat un grup mult mai mic de consilieri”, a spus el. Kent a acuzat direct și mass-media pro-Trump, menționând Fox News, Wall Street Journal și New York Post, că au reflectat aproape la unison punctele de vedere israeliene. „Este vorba despre angajamentul oficial al israelienilor, reiterat apoi de șefii presei pro-israeliene care se aflau în dieta mediatică a lui Trump”.