Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie au lansat un program de plecări voluntare, cu înscrieri între 5 și 20 octombrie 2026 și prime nete stabilite în funcție de vechime. Salariații acceptați vor încheia contractele prin acordul părților, iar banii vor fi plătiți odată cu drepturile salariale aferente lunii octombrie.

Reprezentanții Dacia au confirmat pentru Profit.ro programul, prin care compania urmărește adaptarea numărului de angajați, a organizării și a competențelor la obiectivele planului strategic futuREady. Nota internă transmisă salariaților Automobile Dacia formulează motivele astfel: „în contextul provocărilor din industria auto, pentru a menține competivitatea și a adapta activitatea la noua strategie FutuReady […] ajustarea structurii de personal și optimizarea costurilor”.

Viorel Ungureanu, liderul Sindicatului Autoturisme Dacia, a explicat pentru Profit.ro legătura cu activitatea de producție după revenirea din remont, la finalul verii: „Compania a inițiat a treia tranșă de disponibilizări voluntare, deoarece după remont s-a redus producția cu încă 100 de vehicule pe zi, astfel că acum avem 1.060 de vehicule pe zi. S-a ajustat programul de la două schimburi și jumătate la două schimburi și un sfert. Asta a condus la un excedent de personal care va fi reglat cu aceste plecări voluntare”.

Vechimea stabilește prima, iar cazurile medicale au o sumă distinctă

Grila de compensare este aceeași cu cea folosită în campania anunțată în iunie. Pentru actuala etapă, sumele sunt nete:

Până la 2 ani vechime: 45.000 de lei net.

Între 2 și 4 ani: 85.000 de lei net.

Între 4 și 8 ani: 125.000 de lei net.

Între 8 și 12 ani: 150.000 de lei net.

Între 12 și 16 ani: 180.000 de lei net.

Peste 16 ani: 210.000 de lei net.

Angajații cu o boală profesională confirmată sau cu un accident de muncă soldat cu invaliditate pot primi 240.000 de lei net, indiferent de vechime.

La prime se adaugă regularizarea zilelor de concediu de odihnă aferente lunii octombrie, în funcție de perioada efectiv lucrată în 2026.

Compania poate aproba sau respinge cererile

Înscrierea este strict voluntară și aparține salariatului. Acceptarea cererii depinde însă de nevoile activității: compania își rezervă dreptul de a aproba sau de a respinge solicitările. Documentul intern include măsura într-un proces de transformare a organizației și nu o prezintă drept concediere colectivă.

Pentru salariații care ocupă posturi identice în aceeași echipă, decizia managerială ține cont de competențele relevante pentru activitate, de performanță și de polivalență, adică de capacitatea de a îndeplini mai multe tipuri de sarcini.

Conducerea recomandă luarea în calcul a programului în special în zonele pentru care nota internă enumeră următoarele schimbări: „reducerea/încetarea activității, finalizarea de proiecte, automatizare, robotizare, digitalizare, modificarea structurilor organizatorice care au ca și consecință suprimări de posturi și/sau ajustarea echipelor”.

Sunt menționați separat salariații care au recomandări medicale pentru schimbarea locului de muncă și care ar putea întâmpina dificultăți în ocuparea altor posturi, în limita celor disponibile.

Campaniile anterioare au vizat uzina și ingineria

La începutul anului 2026, campania din uzina Dacia din Mioveni a vizat aproximativ 900 de angajați. Compensațiile au fost cuprinse între 22.000 și 210.000 de lei, cu o sumă de 240.000 de lei pentru boli profesionale și invalidități produse în accidente de muncă pe durata contractului cu Dacia.

În iunie a fost anunțată o altă campanie, pentru aproximativ 200 de ingineri și specialiști din Renault Technologie Roumanie și Automobile Dacia, inclusiv din Centrul Tehnic Titu. Aceasta se adresa angajaților cu contracte pe durată nedeterminată din secții aflate în reorganizare, cu proiecte la final sau cu echipe în reducere. Contractele au încetat prin acordul părților începând cu 6 iulie 2026.

Surse din interiorul Dacia, citate de Profit.ro, au legat campania din iunie de programul Renault Group de reducere a personalului din cercetare și dezvoltare, pe fondul restrângerii proceselor de proiectare și dezvoltare a autovehiculelor. Aceleași surse au descris inițiativa drept una proactivă, destinată să ofere angajaților o tranziție cu protecție socială și financiară.

Durata dezvoltării unui vehicul s-a redus de la patru ani la trei și chiar la doi ani. Proiectarea folosește procedee avansate, multe bazate pe inteligență artificială și computere de mare performanță. În zona motorizărilor, transferul activităților de dezvoltare către Horse a restrâns activitatea unor departamente, în timp ce mașinile electrice sunt mai simple, iar componentele sistemelor de propulsie sunt în mare parte externalizate.

Renault Group a anunțat o reducere de aproximativ 20% a personalului din centrele sale de inginerie la nivel global, echivalentă cu câteva mii de persoane. Măsura a fost asociată planului strategic anunțat de directorul general Francois Provost, pentru creșterea competitivității. Reducerile sunt prevăzute atât prin desființarea posturilor la pensionare, cât și prin plecări voluntare.

Contractele acceptate încetează la 1 noiembrie

După închiderea înscrierilor din actuala etapă, calendarul stabilit de companie prevede:

21-23 octombrie 2026: analiza solicitărilor, acordul conducerii și comunicarea deciziilor.

30 octombrie 2026: ultima zi efectiv lucrată pentru salariații acceptați.

1 noiembrie 2026: încetarea contractelor individuale de muncă.