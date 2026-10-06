18GYM, susținută de Enterprise Investors, și Stay Fit Gym, controlată de Morphosis Capital, au convenit reunirea operațiunilor într-o companie care va păstra cele două branduri și va avea peste 120 de cluburi și 130.000 de membri în România.

Valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită, potrivit Economica.net și Profit.ro.

„La momentul investiției Morphosis Capital în Stay Fit Gym, în 2021, susținerea unei afaceri din sectorul de fitness era o decizie împotriva curentului: sălile de fitness se redeschiseseră recent după luni de închidere cauzate de pandemie, comportamentul consumatorilor era incert, iar finanțarea bancară pentru sector era greu de accesat. În Stay Fit Gym am văzut un concept de fitness accesibil și o direcție clară de extindere, în ciuda acestui context. Fondatorii au venit cu viziunea, determinarea și un concept orientat către nevoile clienților, iar noi am avut încredere în potențialul lor și am adus capitalul și disciplina necesare în organizarea activității, pentru a construi o afacere capabilă să se extindă și pregătită pentru următoarea etapă de dezvoltare. Această tranzacție arată ce se poate realiza în România atunci când capitalul investit este însoțit de îmbunătățiri concrete în modul de funcționare a companiei, dincolo de simpla alocare de capital”, a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital.

La finalizarea tranzacției, acționariatul noii companii va reuni fondul Enterprise Investors și fondatorii celor două rețele, potrivit News.ro. Structura anunțată prevede:

Enterprise Investors Fund IX va avea un pachet minoritar semnificativ în compania rezultată, alături de fondatorii 18GYM.

Fondatorii Stay Fit Gym vor intra în acționariatul noii companii cu participații minoritare.

Morphosis Capital își va vinde întreaga participație și va ieși din acționariat.

Morphosis estimează un multiplu net de până la 4,6 ori al capitalului investit

Pentru Morphosis Capital Fund I, vânzarea ar urma să genereze un multiplu net al capitalului investit de până la 4,6 ori, adică raportul dintre suma netă obținută și capitalul investit. Rata internă de rentabilitate (IRR) netă, indicator al randamentului care ține cont de momentul investițiilor și al încasărilor, ar depăși 40%. Aceste rezultate depind de obținerea aprobărilor și de îndeplinirea celorlalte condiții de finalizare, potrivit Profit.ro.

Fondul a intrat în acționariat în 2021. Atunci, Stay Fit Gym înregistra venituri de aproximativ 1,7 milioane de euro și un rezultat înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) de 0,5 milioane de euro.

Estimările pentru 2026 indică venituri de aproximativ 34 de milioane de euro și un EBITDA de 10 milioane de euro. Față de momentul investiției inițiale, fiecare dintre cei doi indicatori ar fi de circa 20 de ori mai mare.

Planul de dezvoltare urmărea un model de operare care să poată fi extins la nivel național, cu intrări în orașe și cartiere unde oferta nu acoperea cererea. Includea achiziții selective, consolidarea managementului și investiții în soluții digitale pentru o experiență unitară a membrilor.

Odată finalizată, vânzarea ar fi a treia ieșire integrală din portofoliul Morphosis Capital Fund I. Fondul a mai ieșit integral din Clinicile Dentare Dr. Leahu, vândute către Regina Maria în 2023, și din DocProcess, vândută către AGENA3000 în 2025.

Cele două rețele au prezențe geografice complementare

În septembrie 2026, Stay Fit Gym avea 77 de cluburi și 80.000 de membri, în timp ce 18GYM operează 45 de cluburi, potrivit Economica.net. Prima rețea are o prezență puternică în București și în sudul țării, iar cea de-a doua operează în principal în nord.

Stay Fit Gym este prezentă în 41 de orașe, inclusiv în estul României. Rețeaua este de 11 ori mai mare decât la intrarea Morphosis Capital în acționariat, când avea șapte cluburi în București. Până în 2026, compania a depășit obiectivul inițial de a adăuga între 25 și 30 de centre de fitness.

Alexandru Lascăr, Marius Preodișteanu și Laurențiu Lascăr au fondat compania în 2012.

Vlad Ronea, fondatorul 18GYM, a declarat la rândul său: „18GYM și Stay Fit Gym au construit afaceri puternice, care se completează foarte bine”. El și Alexandru Lascăr urmează să conducă împreună compania rezultată, alături de Marius Preodișteanu, Laurențiu Lascăr și echipele celor două rețele.

În mai 2022, Stay Fit Gym anunța constituirea unui consiliu consultativ cu trei executivi:

Vlad Ardeleanu, director general al Medima Health.

Iulian Cîrciumaru, Managing Partner al V7 Capital.

Mikael Fredholm, fost director general al World Class România.

Enterprise Investors a intrat în 18GYM cu câteva luni înainte

Investiția Enterprise Investors în 18GYM a fost anunțată în martie și finalizată în iunie. Fondul a plătit peste 20 de milioane de euro pentru rețeaua care număra aproape 40 de cluburi la acel moment, relatează ZF.ro.

Aceasta a fost a opta investiție directă a Enterprise Investors în România. Firma este prezentă pe piața locală din 2000 și a investit în total 217 milioane de euro. Separat de investițiile directe, a susținut achiziții realizate în România de companii din portofoliul său.

Despre strategia de dezvoltare prin achiziții și extinderea companiilor cumpărate, Bartosz Kwiatkowski, partener la Enterprise Investors și coordonatorul proiectului, a declarat: „Scalarea unor companii solide prin strategii de tip buy-and-build bine executate face parte, de mulți ani, din abordarea Enterprise Investors, inclusiv în România. Principiul este constant: susținem fondatori care au demonstrat viabilitatea modelului lor operațional și le oferim capitalul și sprijinul necesare pentru a accelera creșterea în piețe fragmentate”.

Firma de investiții activează din 1990. Cele zece fonduri ale sale au investit și angajat 2,5 miliarde de euro în 164 de companii, iar firma a ieșit din acționariatul a 143 dintre acestea.

Casa de avocatură RTPR a asistat Enterprise Investors și 18GYM în tranzacție.

Reunirea depinde de aprobările autorităților

Finalizarea este estimată în următoarele patru luni. Tranzacția depinde de aprobările locale privind concurența și investițiile străine directe, precum și de îndeplinirea celorlalte condiții uzuale de finalizare.

Cele două rețele, 18GYM și Stay Fit Gym, își vor desfășura activitatea separat până la finalizarea tranzacției.