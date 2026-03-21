Miniștrii de externe din țările G7 au transmis un mesaj ferm în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Aceștia se declară „pregătiți să ia măsurile necesare pentru a susține aprovizionarea globală cu energie”, o declarație ce vine după ce Iranul a lansat o serie de atacuri în regiune.

Angajament ferm al G7

Într-o declarație comună, miniștrii de externe ai Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britanii și Statelor Unite, alături de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, au subliniat preocuparea comunității internaționale pentru stabilitatea pieței energetice. Angajamentul lor este menit să calmeze piețele agitate de conflict.

Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru prețul la pompă? E drept că promisiunile sunt una, iar realitatea din teren e alta.

Răspunsul Iranului aprinde conflictul

Toată această criză a fost declanșată de răspunsul Iranului la loviturile americane și israeliene care au vizat facilități nucleare și depozite de muniții. Teheranul a ripostat atacând state din Golf, infrastructuri energetice critice și nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz.

Și nu vorbim de o rută oarecare. Pe aici circulă o parte semnificativă din petrolul la nivel mondial.

400 de milioane de barili pe piață

Înainte de angajamentul G7, o mișcare concretă a și fost făcută. Agenția Internațională pentru Energie a decis deja eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice de petrol. Scopul este clar: reducerea deficitului de aprovizionare cauzat de război și stabilizarea prețurilor.

Cifrele vorbesc de la sine.

Apel la încetarea atacurilor

Dincolo de măsuri economice, G7 a lansat și un apel politic direct către Teheran. Liderii occidentali „facem apel la încetarea imediată și necondiționată a tuturor atacurilor regimului iranian”.

Numai că rămâne de văzut dacă acest apel va avea vreun ecou la Teheran. Poziția G7 subliniază însă îngrijorarea profundă legată nu doar de energie, ci și de securitatea transportului maritim în regiune (o zonă deja extrem de volatilă).