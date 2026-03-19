George Simion îl atacă pe Grindeanu – grindeanu Baba și un stadion de 140 de milioane de euro

Tensiune maximă în Parlament la dezbaterile pe bugetul de stat pentru anul 2026. Liderul AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa șefului PSD, Sorin Grindeanu, pe care l-a acuzat de ipocrizie și l-a comparat cu un fals Robin Hood, ba chiar cu „Grindeanu Baba și cei 40 de hoți”.

Grindeanu Baba și cei 40 de hoți

În plenul reunit, George Simion a susținut că liderul social-democrat suferă de „amnezie colectivă”, neștiind dacă se află la putere sau în opoziție. Discursul a fost presărat cu ironii directe. „Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu, că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă”, a declarat Simion. Iar interpelările au continuat, pe un ton personal: „Domnul Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar! Domnul Grindeanu, nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epoca sunt miliardarii aia răi și miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt ăia-buni!”.

Acuzațiile au continuat.

Liderul AUR a plusat cu o comparație și mai acidă. „Robin Hood care ia de la bogați și dă la săraci, de fapt, în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu Baba și cei 40 de hoți.”

Acuzații de ipocrizie: burse tăiate, stadion de 140 milioane euro

Simion a adus în discuție și subiecte concrete, acuzând PSD de tăieri mascate. „Pentru că voi, astăzi, care pretindeți că nu tăiați de la copii, tocmai acceptați încă o dată,cum ați acceptat și în luna iunie să tăiați și CASS-ul de la mame”, a afirmat președintele AUR. Până la urmă, cum vine asta?

Principala țintă a fost însă alocarea banilor publici, unde Simion a acuzat o contradicție flagrantă între discursul social al PSD și faptele concrete. El a legat tăierea burselor de merit de un proiect de infrastructură sportivă din Timiș. „Și dumneavoastră, domnul Grindeanu, acceptați ca bursele de merit care se cuvin elevilor și studenților, tăiate în mod nedrept de domnul Bolojan, care ne vorbește despre responsabilitate, să meargă, de exemplu, la colegul dumneavoastră de la Timișoara, Fredi Simonis, care își face un stadion nou de 140 de milioane de euro, și dumneavoastră sunteți la Timiș, când mințiți părinții și bunicii noștri că n-aveți bani pentru indexarea conform legii a pensiilor. Dacă nici asta nu este o dovadă de ipocrizie, nu-mi dau seama care este”, a conchis Simion.

Compromisul coaliției pentru pachetul social

Numai că, dincolo de schimburile de replici acide, liderii partidelor de guvernare au anunțat că au ajuns la o formulă de compromis pentru a susține pachetul social dorit de PSD, în ciuda constrângerilor bugetare. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan, după ședința coaliției de joi dimineață.

Soluția agreată a fost reducerea unor cheltuieli (inclusiv amânarea plății unor drepturi câștigate în instanță de magistrați în anii trecuți), după ce varianta creșterii deficitului bugetar a fost abandonată.