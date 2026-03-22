Germania face un pas important pentru consolidarea relațiilor de apărare cu Japonia. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a propus un acord care ar facilita desfășurarea trupelor celor două țări pe teritoriul partenerului, după discuțiile purtate la baza navală Yokosuka cu omologul său nipon, Shinjiro Koizumi.

Ce presupune pactul militar

Propunerea vizează, un așa-numit acord de acces reciproc. Dar ce înseamnă asta, pe bune? Un astfel de pact ar simplifica masiv schimbul de militari între cele două state și ar tăia din hățișul birocratic. Permite, practic, desfășurarea mai rapidă a trupelor pentru antrenamente comune, exerciții sau chiar operațiuni, eliminând procedurile legale și administrative care, nu de puține ori, încurcă lucrurile.

Japonia nu este la prima experiență de acest gen.

Țara a semnat deja înțelegeri similare cu Regatul Unit și Australia, pe fondul tensiunilor de securitate tot mai mari din regiune. Pentru Germania, inițiativa marchează o evoluție clară față de implicarea sa recentă în zona Indo-Pacifică, care s-a limitat mai mult la exerciții comune și desfășurări pe termen scurt. Acum, se pare că Berlinul vrea o cooperare militară mult mai structurată.

Miza rutelor comerciale globale

Boris Pistorius a prezentat inițiativa ca parte a unui răspuns la instabilitatea globală în creștere. El a subliniat că apropierea dintre Germania și Japonia a devenit evidentă în contextul evoluțiilor recente din Iran și Orientul Mijlociu, amintind de dependența Japoniei de importurile de energie care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

„Libertatea rutelor maritime trebuie garantată și protejată”, a declarat ministrul german.

Iar interesul este comun. Atât Germania, cât și Japonia depind de securitatea rutelor comerciale globale și își reafirmă angajamentul pentru o ordine internațională bazată pe reguli, nu pe forța brută. „Suntem uniți de convingerea că forța dreptului trebuie să prevaleze”, a adăugat Pistorius.

O nouă axă Berlin-Tokyo

Dincolo de declarațiile oficiale, inițiativa reflectă o schimbare strategică mult mai amplă, atât la Berlin, cât și la Tokyo. Presiunile tot mai mari venite din partea unor puteri autoritare – de la războiul Rusiei din Ucraina și până la acțiunile Chinei și Coreei de Nord în Asia de Est – forțează cele două state să privească altfel lucrurile.

Ele tratează din ce în ce mai mult provocările de securitate ca fiind interconectate. Nu mai merge cu „problema ta, problema mea”. Astfel, își intensifică vizibil cooperarea în domeniul apărării (un domeniu în care, istoric, ambele țări au fost extrem de precaute). Acest pact ar fi, până la urmă, o formalizare a unei realități strategice care se conturează de câțiva ani.