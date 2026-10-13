Rata anuală a inflației a ajuns la 6,61% în septembrie 2026, prețurile fiind comparate cu cele din septembrie 2025. Inflația anuală și-a reluat creșterea după trei luni de deflație.

Serviciile au înregistrat cea mai mare scumpire dintre categoriile principale, de 11,12%, potrivit datelor INS preluate de Antena 3. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 7,06%, iar cele ale alimentelor cu 3,0%, în același interval anual.

Carburanții înregistrează cele mai mari scumpiri dintre mărfurile nealimentare

Motorina a fost cu 37,61% mai scumpă în septembrie 2026 decât în aceeași lună din 2025. La benzină, creșterea anuală a prețului a fost de 28,42%.

În cazul utilităților, energia termică s-a scumpit cu 10,70%, gazele cu 4,63%, iar tariful energiei electrice a crescut cu 1,35%. Aceste variații au aceeași bază de comparație, septembrie 2025.

Grupa ceasurilor, aparatelor video și articolelor sportive a înregistrat o creștere anuală a prețurilor de 8,53%. Tricotajele s-au scumpit cu 7,0%, iar cărțile, ziarele și revistele cu 6,36%.

Detergenții au avut prețuri mai mari cu 6,25% față de anul anterior, iar tutunul și țigările cu 5,72%. Pentru articolele de igienă și cosmetice, creșterea a fost de 4,41%, în timp ce medicamentele s-au scumpit cu 1,9%.

Chiriile cresc mai repede decât celelalte servicii

Evoluțiile tarifelor serviciilor în septembrie 2026, față de septembrie 2025, au fost:

Chirii: creștere de 39,46%.

Apă, canal și salubritate: creștere de 14,11%.

Abonamente de televiziune: creștere de 14,02%.

Abonamente auto: creștere de 9,77%.

Servicii poștale: creștere de 9,32%.

Reparații auto: creștere de 8,89%.

Transport rutier: creștere de 8,58%.

Asistență medicală: creștere de 8,53%.

Confecționarea și repararea încălțămintei și îmbrăcămintei: creștere de 8,40%.

Servicii de igienă și cosmetică: creștere de 8,12%.

Restaurante și cafenele: creștere de 6,14%.

Cameră la hotel: creștere de 3,47%.

Transport urban: creștere de 2,46%.

Servicii aeriene: creștere anuală de 1,32%, dar scădere de 14% față de august 2026.

Alimentele au evoluții diferite, de la scumpirea cafelei la ieftinirea fructelor

Comparativ cu septembrie 2025, prețurile alimentelor și băuturilor au înregistrat următoarele variații:

Cafeaua s-a scumpit cu 13,78%, cea mai mare creștere dintre alimentele menționate.

Ouăle au ocupat locul secund la scumpiri, cu o creștere de 10,84%.

Uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,62%, iar laptele de vacă cu 7,56%.

Carnea de bovine a avut un preț mai mare cu 8,5%. Carnea de porcine și cea de pasăre s-au scumpit fiecare cu 3,34%.

Peștele proaspăt s-a scumpit cu 5,44%, iar conservele din pește cu 5,33%.

Grupa produselor din zahăr și miere de albine a înregistrat o scumpire de 5,81%, deși zahărul s-a ieftinit cu 1,67%.

Țuica și alte băuturi spirtoase s-au scumpit cu 5,01%, vinul cu 4,15%, iar berea cu 4,9%.

Pâinea s-a scumpit cu 4,79%, telemeaua de vacă cu 3,75%, iar telemeaua de oaie cu 3,0%.

Untul s-a ieftinit cu 0,96%, făina cu 3,23%, iar mălaiul cu 3,42%.

Cartofii au avut prețuri mai mici cu 3,64%, iar fructele proaspete cu 16,69%.

Calculul inflației include încetarea plafonării energiei electrice

INS precizează că, începând din august 2025, calculul inflației a luat în considerare încetarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor energiei electrice, instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 6/2025, cu modificările și completările ulterioare. Creșterea anuală a tarifului electricității intervine după încetarea efectului de bază asociat eliminării schemei, adică a influenței nivelului de preț din perioada cu care se face comparația.

Pentru consumatorii casnici, plafonarea prețului gazelor naturale a încetat de la 1 aprilie și a fost înlocuită cu mecanismul de protecție prevăzut în OUG nr. 12/2026.