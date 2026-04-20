Germania, motorul manufacturier al Europei timp de decenii, trece prin cea mai lungă perioadă de stagnare de la Al Doilea Război Mondial. Modelul său economic bazat pe exporturi se fisurează vizibil. Berlinul are însă un plan neașteptat: tranziția de la mașini la tunuri, încercând să transforme declinul industrial într-un boom al apărării.

Motorul Europei, gripat

Datele arată o realitate dură. Lunar, aproximativ 15.000 de locuri de muncă dispar din sectorul manufacturier german, în special din zona auto, cândva dominantă. Cifrele marilor producători confirmă criza: Mercedes-Benz a înregistrat o scădere de 49% a profitului pe 2025, în timp ce Volkswagen, al doilea cel mai mare constructor auto al lumii, a raportat un declin de 44% în aceeași perioadă.

Mai mult, VW a anunțat planuri de a elimina 50.000 de locuri de muncă pe plan local până în 2030. Până la urmă, cum s-a ajuns aici? Klaus Rosenfeld, CEO al furnizorului auto Schaeffler, care acum se reprofilează pe apărare, o spune direct: „Industria auto trece printr-o criză din cauza declinului global, riscurilor geopolitice şi competiţiei în creştere din partea Chinei”.

Berlinul devine arsenalul Occidentului

Dar, cu Europa angajată într-o cursă a reînarmării, Berlinul se repoziționează rapid pentru a deveni baza industriei de apărare a continentului. Abordarea guvernului este radicală: nu încearcă să revitalizeze vechea economie, ci să o înlocuiască. Fabricile rămase inactive și muncitorii disponibilizați sunt redirecționați către singurul sector care se extinde în forță.

Pentru a susține această transformare, au fost deblocate fonduri uriașe. Schimbări de reglementare recente din Germania și UE, alături de contracte guvernamentale masive, au deschis calea pentru finanțări de aproape 1.000 de miliarde de euro. Ministrul german al apărării, Katherina Reiche, finanțează acum o platformă specială (înființată de asociația industriei de apărare BDSV) pentru a conecta lanțurile de aprovizionare tradiționale cu noile companii venite din alte sectoare.

De la piese auto la sisteme Patriot

Pe tot cuprinsul Germaniei, liniile de producție care alimentau miracolul exporturilor sunt transformate în mașinăria de război a Europei. Volkswagen, de pildă, poartă discuții cu companii israeliene pentru a începe să producă componente pentru sistemul Iron Dome până în 2027. O serie de companii au introdus deja al treilea schimb pentru a fabrica arme și muniție pentru Ucraina.

Conversia este în plină desfășurare.

Și interceptoarele Patriot, multă vreme un produs pur american, urmează să fie produse în scurt timp în Germania pentru a acoperi cererea uriașă. Strategia pare să funcționeze, cel puțin la nivel de investiții. Datele guvernamentale arată că aproape 90% din capitalul european de risc investit în tehnologie de apărare merge către companii germane.

Agilitatea care face diferența

De ce sunt companiile auto atât de atractive pentru sectorul apărării? Răspunsul stă în viteză și flexibilitate. Sebastian C. Schulte, CEO al Deutz, pionierul motorului cu ardere internă, explică: „În timp ce companiile de apărare tradiţionale au adesea cicluri de dezvoltare foarte lungi şi au nevoie de ani întregi pentru a-şi creşte producţia, producătorii căliţi pe piaţa auto extrem de competitivă pot scala rapid”.

Un exemplu concret este contrastul dintre Lockheed Martin și Deutz. Gigantul american produce doar aproximativ 620 de interceptoare de rachete Patriot pe an, în ciuda cererii explozive. În schimb, Deutz, o companie obișnuită cu ritmul alert al pieței auto, s-a mișcat atât de repede încât furnizează deja motoare pentru sistemele Patriot utilizate de Arabia Saudită, dar și pentru diverse drone și vehicule blindate.

Iar pariul a dat roade. Spre deosebire de multe firme auto, compania nu a făcut nicio disponibilizare, angajații fiind transferați către producția de apărare. Veniturile Deutz au crescut cu 15% anul trecut.