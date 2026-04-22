O tragedie fără margini a șocat orașul Catanzaro din sudul Italiei. O femeie în vârstă de 46 de ani s-a aruncat de la etajul al treilea al unui imobil, luându-și cu ea și pe cei trei copii. Doi dintre micuți, alături de mamă, au murit pe loc.

Ce au descoperit salvatorii la fața locului

Impactul a fost devastator. Mama și doi dintre copii, un bebeluș de doar 4 luni și un băiețel de 4 ani, nu au avut nicio șansă. Iar singura supraviețuitoare, o fetiță de 6 ani, a fost transportată de urgență la spital și se află acum la Terapie Intensivă, în stare gravă.

Un detaliu i-a cutremurat pe anchetatori. În momentul în care echipajele de salvare au ajuns, femeia avea în mână un rozariu.

Ipoteza șocantă a anchetatorilor

Cum s-a putut ajunge aici? Aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor. Anchetatorii de la Serviciul de Investigații Criminale din Catanzaro, împreună cu poliția științifică, au cercetat apartamentul familiei ore în șir.

Primele date indică un scenariu de coșmar. Ipoteza principală este că femeia și-ar fi aruncat mai întâi copiii în gol, unul câte unul, și abia apoi s-ar fi sinucis. Pana la urma, din ce au găsit în locuință, specialiștii nu au nicio îndoială că a fost vorba despre un gest premeditat.

Cine era femeia și ce spun vecinii

La prima vedere, nimic nu prevestea o asemenea nenorocire. Femeia avea 46 de ani și era angajată la o cunoscută unitate socio-sanitară privată din oraș (un centru de îngrijire). Dar, dincolo de aparențe, lucrurile stăteau puțin diferit.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de poliție, aceasta suferea de tulburări psihice ușoare. Vecinii o descriu ca fiind o persoană liniștită, foarte retrasă și extrem de religioasă. Nimeni nu a bănuit vreodată de ce ar fi fost în stare.

Soțul dormea în casă în timpul tragediei

Poate cel mai dramatic aspect al întregii povești este că soțul femeii se afla în locuință în tot acest timp. Acesta dormea și s-a trezit brusc, auzind gălăgie de afară. Când a coborât în stradă, a înlemnit.

Bărbatul a fost cel care a încercat, disperat, să-și resusciteze copiii până la sosirea ambulanței, ajutat de vecinii care au ieșit și ei din case, alertați de zgomot.

O familie distrusă într-o clipă.

Tragedia s-a produs într-un cartier de la periferia orașului Catanzaro. În memoria victimelor, primăria a anunțat că va declara doliu local în ziua în care acestea vor fi conduse pe ultimul drum.