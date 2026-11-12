Când plătești cu cardul în străinătate, alege de regulă moneda țării în care cumperi, nu leii. Așa refuzi schimbul valutar oferit la POS, dar nu obții automat cel mai mic preț: banca ta poate aplica propriul curs și propriile comisioane.

Dacă terminalul arată aceeași cumpărătură în euro și în lei, cele două sume sunt calculate pe căi diferite. Înainte să confirmi, uită-te la moneda selectată și la costurile afișate.

Cine stabilește cursul când alegi leii

Schimbul în lei oferit la POS se numește conversie dinamică a valutei, sau DCC. Cursul este stabilit de comerciant, de operatorul terminalului ori de firma care îi oferă serviciul de schimb. Nu este automat cursul băncii care ți-a emis cardul.

Dacă alegi moneda locală, refuzi acel schimb. Suma ajunge apoi să fie schimbată potrivit condițiilor cardului: poate interveni cursul Visa sau Mastercard, cursul băncii și un comision al acesteia. Dacă alegi leii la POS, cursul rețelei de carduri nu se aplică schimbului făcut de comerciant.

În România, Legea nr. 209/2019 cere ca partea care oferă schimbul la POS sau bancomat să comunice cursul și toate comisioanele înainte de plată. Pentru operațiunile acoperite de Regulamentul (UE) 2021/1230, trebuie afișate suma în ambele monede, posibilitatea de a alege și costul schimbului ca procent peste cursul de referință al Băncii Centrale Europene. Informațiile trebuie să rămână disponibile și după plată, într-o formă care poate fi păstrată.

Cum compari cele două costuri

Plata în lei poate costa mai mult fiindcă schimbul oferit la POS poate avea un curs mai slab și un adaos. Plata în moneda locală poate avea, la rândul ei, o marjă sau un comision al băncii. Comparația se face pentru aceeași cumpărătură și același card.

La o cumpărătură de 100 de euro, de exemplu, costul prin DCC este 100 înmulțit cu cursul în lei pentru un euro afișat la POS, plus orice comision separat. Pentru plata în euro, costul estimat este 100 înmulțit cu cursul aplicabil cardului, la care se adaugă marja și celelalte comisioane ale băncii, dacă există. Diferența finală în lei nu poate fi calculată fără cele două cursuri și tariful cardului; procentul afișat peste cursul BCE ajută la comparație, dar nu este singurul cost posibil.

Un comision de plată de zero lei nu înseamnă neapărat schimb fără cost. Lista ING din decembrie 2025 arată comision de zero lei pentru plățile obișnuite la comercianți din străinătate cu cardurile sale în lei, cu excepția plăților pentru jocuri de noroc. Exim Banca Românească indica, pe pagina actualizată în octombrie 2026, o marjă de conversie de 2% pentru tranzacțiile vizate de condițiile sale.

Ce faci la POS înainte de confirmare

Verifică suma cerută de comerciant în moneda țării în care cumperi. Dacă apare și suma în lei, citește cursul, adaosul procentual și orice comision separat. Compară suma oferită în lei cu o estimare făcută folosind cursul pentru plăți cu cardul și lista de comisioane a băncii tale. Alege de regulă moneda locală, dacă sumele afișate nu arată un avantaj pentru schimbul în lei. Verifică încă o dată moneda selectată înainte să confirmi.

Dacă lipsesc suma, cursul ori costurile schimbului, anulează operațiunea și cere reluarea plății. Alegerea monedei trebuie să îți aparțină, nu să fie făcută de comerciant sau de operatorul terminalului.

Ce se adaugă la o retragere de la bancomat

Și bancomatul poate oferi schimbul în lei. Alegerea monedei locale refuză DCC, dar pot rămâne comisionul de retragere al cardului, taxa operatorului bancomatului și costul schimbului făcut ulterior de bancă. La un card de credit poate exista și un cost separat pentru retragerea de numerar.

BT Direct indica, în pagina actualizată în iulie 2026, un comision de retragere de 2,5% din sumă, dar nu mai puțin de 9 lei, pentru cardul prezentat acolo. Dacă suma retrasă ar avea, la cursul folosit pentru comision, o valoare de 400 de lei, calculul ar fi 400 × 2,5% = 10 lei. S-ar aplica 10 lei, nu minimul de 9 lei; taxa bancomatului și schimbul valutar ar putea mări costul total.

Ce faci dacă schimbul în lei s-a făcut fără alegerea ta

Dacă nu ai confirmat, anulează operațiunea. După debitare, păstrează bonul, extrasul și, dacă există, fotografia ecranului. Cere băncii emitente contestarea tranzacției și trimite-i aceste dovezi; contactează și comerciantul sau operatorul bancomatului pentru lămuriri.

Dacă nu ai fost informat despre curs și costuri sau nu ai putut alege moneda, poți depune o reclamație la ANPC. Platforma online cere datele comerciantului și documentele plății. Hotărârea nr. 936/2022 desemnează ANPC pentru consumatori și ANAF pentru utilizatorii persoane juridice.

Pentru rezolvarea unui litigiu prin Direcția SAL a ANPC, încearcă mai întâi să rezolvi problema direct cu comerciantul. Direcția poate respinge cererea dacă este depusă la peste un an după reclamația făcută comerciantului sau după faptă. Acest termen privește procedura SAL, nu reclamația obișnuită la ANPC.

Întrebări frecvente

Dacă am cont în euro și plătesc în euro, mai există schimb valutar?

Schimbul poate lipsi când moneda plății este aceeași cu moneda contului. UniCredit precizează acest lucru pentru plata în euro cu un card de debit legat de un cont în euro; celelalte comisioane depind de card.

De ce suma din extras diferă de cea estimată la plată?

Cursul poate fi cel de la autorizarea plății sau, în anumite situații, cel de la procesarea ei. Banca poate adăuga și propriile costuri.

Este sigur cursul din calculatorul Visa sau Mastercard?

Nu. Calculatoarele oferă un reper, dar banca poate folosi alt curs și poate percepe taxe suplimentare. Dacă schimbul este făcut de comerciant ori de bancomat, cursul din calculatorul rețelei nu se aplică acelei conversii.

Se aplică aceleași reguli de afișare în afara UE?

Regulamentul european privește operațiunile care intră în domeniul lui de aplicare. În afara UE, verifică pe ecran moneda, suma, cursul și taxele, fără să presupui că se aplică automat aceleași obligații.

Surse verificate la 12 noiembrie 2026: Regulamentul (UE) 2021/1230; Legea nr. 209/2019; Hotărârea nr. 936/2022; Visa; Mastercard; UniCredit Bank; ING Bank; Exim Banca Românească; BT Direct; ANPC.