Românii au investit masiv în aur anul trecut, considerându-l o plasă de siguranță în fața incertitudinilor economice. Doar la cel mai mare furnizor din țară s-au cumpărat aproximativ 500 de kilograme de aur în 2025. Acum, însă, lucrurile stau puțin diferit, iar tot mai mulți aleg să vândă pentru a-și marca profiturile.

Un an de aur, la propriu

Anul 2025 a fost unul excepțional pentru metalul prețios. A strălucit nu doar în valoare, ci și în cantitatea cumpărată de investitori. Doar unul dintre marii jucători de pe piață a vândut 35.000 de lingouri și 4.500 de monede.

Confirmă acest lucru și Victor, manager de trezorerie la un furnizor de aur: „În 2025 am avut undeva la peste 70% din clienţi noi, la prima achiziţie, dar şi numărul clienţilor a crescut cu 10%.”

Iar tendința a continuat la începutul acestui an. Numai ca la finalul lunii ianuarie a venit o schimbare bruscă. „La începutul anului am avut în continuare tendinţa de creştere, dar la finalul lui ianuarie am avut o corecţie destul de mare. Clienţii sunt mai precauţi”, adaugă Victor.

Prețuri duble în doi ani

Și nu e de mirare. În ultimii doi ani, gramul de aur practic s-a dublat, iar asta se vede cel mai bine în investiții. Să luăm un exemplu concret. Un lingou de 10 grame, care acum doi ani costa aproximativ 3.300 de lei, a ajuns acum să valoreze 7.400 de lei.

Un investitor explică logica din spatele achiziției. „Încep să acumulez pentru viitor. E o metodă de diversificare a fondului de siguranţă”, a spus acesta.

Vânzările scad, răscumpărările explodează

Dar febra cumpărărilor s-a mai răcit. Și băncile au simțit valul anul trecut, când tranzacțiile aproape s-au dublat față de 2024. Acum, piața își temperează vizibil luciul.

Cifrele vorbesc de la sine.

Andreea Lăcătuș, arbitragist la o bancă, prezintă situația actuală: „Avem vânzări cu 20% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025.” Și asta nu e tot. „Dacă ne uităm la răscumpărări, cererile s-au dublat, aproape triplat. Sunt foarte mulţi investitori care au cumpărat în urmă cu ceva ani la un preţ foarte atrăgător, iar în momentul de faţă vor să-şi marcheze profiturile”, a precizat aceasta.

Analist: „Acest tren a plecat”

Aurul a atins un maxim istoric pe 29 ianuarie, când gramul a sărit de 755 de lei. E drept că acum economiștii spun că nu mai este o perioadă bună pentru noi tranzacții. V-ați gândit vreodată de ce marii jucători încep să vândă exact când prețul e sus?

Analistul economic Adrian Asoltanie este tranșant. „Acest tren a plecat, este puţin târziu să mergem către aur. Eu observ că marii investitori au început să iasă de aici şi să se mute pe alte active.”

Mai mult, cei care vor să vândă acum trebuie să fie atenți la prețul pe care îl obțin. Nu-i chiar așa simplu. „Aceşti dealeri vor răscumpăra înapoi aurul respectiv cu un discount cam de 7% faţă de preţul aurului de la momentul răscumpărării. Dacă ajungem pe la un amanet, s-ar putea să luăm jumătate sau extrem de departe de preţul real al aurului”, avertizează Asoltanie.

Specialiștii recomandă, totuși, prudență. Ei ne sfătuiesc să nu vindem aurul dacă nu avem deja un plan nou de investiții. Pentru cei care cumpără, opțiunile de depozitare sunt limitate (doar câteva bănci mai oferă cutii de valori), însă unii dealeri pun la dispoziție servicii de păstrare în seifuri securizate.