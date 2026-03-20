Guvernul taie 1,1 miliarde de lei de la magistrați, CSM amenință cu procese

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță măsuri dure împotriva Guvernului, după ce coaliția a decis să taie 1,1 miliarde de lei din bugetul Justiției. Banii, care reprezentau drepturi salariale restante câștigate în instanță de magistrați, vor fi redirecționați către finanțarea pachetului social propus de PSD. Decizia a declanșat o reacție imediată și din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Banii, luați pentru pachetul social

Totul a pornit de la un amendament depus de PSD la Legea Bugetului pe 2026, adoptat joi în comisiile de specialitate și agreat în coaliție. Sursa de finanțare pentru ajutoarele destinate pensionarilor și persoanelor vulnerabile a fost identificată în bugetul ÎCCJ, mai exact în sumele alocate pentru plata unor salarii restante. Premierul Ilie Bolojan a confirmat strategia.

„Ținând cont de situația bugetară de criza care ține de războiul din Golf și de tot contextul în are ne găsim, s-a găsit o formulă prin care propunerea legatp de pachetul social să fie susținută de coaliție. Aveam două posibilități, prima să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament. Nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului am decis să reducem componenta de cheltuieli care țineam de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și practică amânarea acestora în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan.

Vineri, Parlamentul a votat bugetul pentru anul 2026 în această formă.

O practică veche de 5 ani

Reacția CSM nu s-a lăsat așteptată, Consiliul acuzând o practică repetată a Executivului de a amâna plățile datorate. E drept că nu e prima oară când se întâmplă asta. Potrivit CSM, în ultimii ani s-a ajuns la un apogeu al acestei practici, în ultimii doi ani nefiind alocate deloc sume pentru plata acestor drepturi recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive.

„În repetate rânduri, pe parcursul ultimilor 5 ani, puterea executivă în calitate de debitor a decis unilateral eşalonarea sumelor de plată, iar ulterior, ca urmare a neexecutării inclusiv a obligaţiilor asumate prin eşalonare, a decis noi reeşalonări succesive”, remarcă CSM.

Dar cum vine asta, ca statul să decidă singur când și dacă plătește o datorie stabilită de o instanță?

CSM amintește că instanțele europene (atât Curtea de Justiție a UE, cât și CEDO) au stabilit clar că guvernele pot eșalona plata unor datorii, dar nu le pot reeșalona la nesfârșit, pentru că astfel se pierde însăși esența dreptului câștigat.

„Lipsă de loialitate între autoritățile statului”

Dincolo de cifre, CSM consideră că decizia Guvernului încalcă un principiu fundamental al statului de drept: obligativitatea executării hotărârilor judecătorești definitive. Consiliul vorbește despre o lipsă de predictibilitate și de loialitate între puterile statului.

„Procedând la o nouă diminuare a bugetului alocat plăţii acestor datorii, Guvernul nu doar că şi-a încălcat propria decizie anterioară, dar a acţionat cu lipsă de loialitate între autorităţile statului, înfrângând predictibilitatea propriei norme, precum şi obligaţia generală de a respecta şi executa hotărâri judecătoreşti definitive, principiu imuabil al statului de drept”, consideră CSM.

O consecință directă este că datoria statului va crește. Sumele restante acumulează dobânzi legale și sunt actualizate cu indicele de inflație, ajungând în unele cazuri să depășească debitul principal. O situație care, în loc să rezolve o problemă, pare să creeze una și mai mare pe viitor.

Justiția, ultima pe lista de priorități?

Mesajul transmis de coaliția de guvernare este unul care a iritat profund sistemul judiciar. Faptul că banii au fost luați de la Justiție și alocați unor primării este văzut ca un semnal clar privind locul pe care îl ocupă justiția în viziunea actualilor lideri politici.

„Iar, pe de altă parte, realocarea sumelor de la capitolul Justiţie şi repartizarea acestora unor primării, care nu se mai pot finanţa, este edificatoare în ceea ce priveşte locul justiţiei în mentalitatea liderilor coaliţiei de guvernare”, afirmă CSM.

Înainte de comunicatul CSM, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) anunțase deja, joi seară, că executarea hotărârilor judecătoreşti nu este opţională și că va iniția toate demersurile legale, inclusiv o acțiune în justiție. Acum, CSM anunță că va sprijini orice demers de acest fel și chiar va iniția propriile acțiuni pentru ca drepturile magistraților să fie plătite.