Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care ar putea schimba regulile jocului pentru fermieri. aceștia vor putea cumpăra motorină la preț redus, fără accize și TVA, pentru lucrările agricole mecanizate. Măsura vizează un consum standard de 78 de litri pe hectar și se va aplica pe parcursul anului 2026.

Costuri scăpate de sub control

Decizia nu vine din senin. A fost determinată de creșterea accelerată a prețului la motorină, care a pus o presiune uriașă pe costurile de producție din sectorul vegetal. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) recunoaște gravitatea situației. „Iniţiativa vine într-un moment critic pentru agricultura românească, marcat de volatilitatea pieţelor internaţionale şi de creşterea semnificativă a cotaţiilor la petrol şi produse petroliere, care au generat majorări ale preţului motorinei de până la 25-50% într-un interval scurt, cu impact direct asupra costurilor de producţie. Proiectul de act normativ propune o măsură concretă: fermierii vor putea achiziţiona motorină la preţ redus, fără accize şi TVA, utilizată pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal”, se arată într-un comunicat al MADR.

Și, hai să vedem cifrele, că ele nu mint. Motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor. Iar lucrările mecanizate pot ajunge să înghită chiar și până la 40-59% din costurile totale ale unei culturi.

Falimente în lanț, un scenariu posibil

Iar fără o intervenție rapidă din partea statului, scenariul devine de-a dreptul sumbru. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta pentru prețul pâinii de pe raft? Reprezentanții ministerului avertizează că lipsa unei acțiuni concrete poate duce la consecințe grave. „În lipsa unei intervenţii rapide, sectorul agricol se poate confrunta cu: distorsionarea pieţelor agricole; creşterea vulnerabilităţii financiare a fermierilor; dificultăţi în achitarea obligaţiilor contractuale; risc de supraîndatorare şi încetare a activităţii; abandonul terenurilor agricole şi falimente în lanţ. În acelaşi timp, dependenţa României de importurile de ţiţei amplifică impactul creşterii cotaţiilor internaţionale asupra pieţei interne”, precizează MADR.

Explicațiile ministrului Agriculturii

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a explicat rațiunea din spatele acestei măsuri de urgență. Până la urmă, stabilitatea sectorului vegetal este esențială pentru întregul lanț agroalimentar. „Aşa cum am anunţat, intervenim pentru a proteja fermierii şi pentru a menţine echilibrul producţiei agricole într-un context economic dificil. Creşterea preţului la motorină pune presiune directă pe costurile de producţie şi poate afecta securitatea alimentară a ţării. Venim cu un mecanism prin care fermierii să poată achiziţiona direct de la pompă motorină, fără accize şi fără TVA, astfel încât să îşi poată continua activitatea”, a declarat ministrul.

Cum va funcționa mecanismul

Dar cum se va aplica, pe bune, această facilitate? Sprijinul se va acorda pe parcursul anului 2026, pe baza adeverințelor eliberate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). E drept că măsura se adresează exclusiv fermierilor care depun cereri de plată pe suprafață.

Lucrurile par simple la prima vedere.

Proiectul de act normativ se află acum în consultare publică (așa cum cere legea transparenței decizionale) și urmează să fie analizat și în cadrul structurilor de dialog social ale ministerului.