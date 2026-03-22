Simularea examenului de Bacalaureat începe pe 23 martie într-o atmosferă de maximă tensiune. Deși Ministerul Educației anunță că testările se vor organiza în aproape 95% dintre școli, datele arată că 63 de unități de învățământ, afectând o parte din cei peste 143.000 de elevi înscriși, nu vor participa la simulare din cauza unui boicot al profesorilor.

Cifrele oficiale vs. realitatea din teren

Potrivit datelor transmise vineri de inspectorate, simulările ar urma să aibă loc în 1.364 de licee și colegii naționale, reprezentând 95,59% din total. Numai că 63 de unități de învățământ, adică 4,41%, au decis să boicoteze testările. În unele locuri, deciziile s-au schimbat pe ultima sută de metri, adăugând și mai multă confuzie.

Un astfel de caz este la Oltenița. „Initial, decizia a fost luată prin vot la nivelul colectivului de profesori, majoritatea cadrelor didactice pronunțându-se pentru boicot. Revenirea asupra deciziei s-a realizat vineri, 20.03.2026, prin vot majoritar”, explică Marian Ursu, profesor de Limba și Literatura Română la liceul Neagoe Basarab.

Bucureștiul, epicentrul protestului

Jumătate dintre liceele care nu organizează simulările sunt din Capitală, unde până acum nu au mai fost organizate astfel de exerciții la nivel unitar. Cifrele sunt clare și vin direct de la inspectorat.

„La acest moment, din evidențele Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), reiese faptul că dintre cele 122 de unități de învățământ liceal care ar trebui să organizeze simularea examenului național de Bacalaureat, 22 vor boicota și anunță că nu vor organiza simularea, în zilele luni, marți, miercuri și joi”, a declarat inspectorul general al ISMB, Florian Lixandru.

Și dacă în județe precum Satu Mare s-au găsit soluții, cum ar fi crearea unor centre de examen speciale pentru elevii din școlile boicotate, în București nu există nicio variantă unitară.

Elevii, prinși la mijloc în conflict

Dar ce se întâmplă, pe bune, cu elevii din aceste licee? Sunt pur și simplu lăsați pe dinafară. Consiliul Național al Elevilor (CNE) vorbește despre un tratament inechitabil și arată cu degetul spre Ministerul Educației.

„Nu este firesc ca exercitarea unui drept să depindă de liceul în care învață un elev, iar faptul că unii elevi pot susține simularea, în timp ce alții sunt privați de această posibilitate, creează în mod clar un tratament inechitabil. Din această perspectivă, da, elevii din unitățile în care simulările nu au loc se pot simți discriminați și nedreptățiți, pentru că sunt puși într-o poziție dezavantajoasă față de colegii lor din alte licee”, afirmă Mihnea Haiduc, președintele CNE.

Responsabilitatea principală, spune el, aparține ministerului. „Ministerul ar fi trebuit să prevină ajungerea într-un astfel de impas și să identifice din timp soluții prin care dreptul elevilor de a susține simulările să fie protejat unitar, la nivel național”.

E drept că elevii nu susțin boicotul, dar înțeleg nemulțumirile profesorilor. „Consiliul Național al Elevilor consideră că această formă de boicot este una care riscă să afecteze în mod direct elevii din anii terminali, motiv pentru care nu o putem susține în mod expres. Deși înțelegem și susținem o parte dintre revendicările cadrelor didactice, inclusiv cele care vizează finanțarea adecvată a educației, considerăm că simulările examenelor naționale nu trebuie transformate într-un teren al tensiunilor dintre decidenți și profesori”, a adăugat Haiduc.

De ce contează, până la urmă, simularea?

Poate vă întrebați de ce atâta agitație pentru o simplă simulare. Mihnea Haiduc explică diferența esențială față de testele obișnuite de la clasă.

„Simulările sunt, în mod real, utile, chiar dacă mulți elevi din anii terminali trec deja prin astfel de evaluări aproape lunar, la nivel de clasă, școală sau județ. Diferența esențială este că simularea națională are o miză și un grad de obiectivitate mult mai mari, tocmai pentru că reproduce mai fidel condițiile examenului real. Pentru mulți elevi, aceasta vine ca un adevărat semnal de alarmă. Una este să susții o simulare organizată în școala ta, unde subiectele, atmosfera și chiar corectarea sunt mai familiare, iar alta este să participi la o simulare națională, în care lucrarea este corectată aleatoriu, în altă parte din țară, de către profesori care nu te cunosc și care evaluează strict după barem. Tocmai acest mecanism oferă un rezultat mai apropiat de realitatea pe care elevul o va întâlni la examen”, detaliază președintele CNE.

Un test de sinceritate, practic.

Un impas uriaș pentru sindicate

Discrepanța dintre anunțul sindicatelor, care vorbeau de 73.000 de profesori în boicot, și realitatea din teren este vizibilă. Profesorul Marian Ursu are o explicație pentru acest decalaj.

„Această diferență vine, în primul rând, din modul de raportare: sindicatele reflectă intențiile declarate ale profesorilor, în timp ce inspectoratele raportează situația efectivă din școli. În plus, unii profesori pot renunța la boicot sub presiuni sau din considerente practice. autoritățile consideră că simularea „are loc” chiar și cu participare parțială, ceea ce explică procentul ridicat raportat”, este de părere Ursu.

Acesta crede că mișcarea sindicală are nevoie de o regândire a strategiilor de protest. „În acest moment, cea mai eficientă formă de protest ar fi una organizată, coerentă și susținută de majoritatea cadrelor didactice, astfel încât să transmită un mesaj clar, dar fără a afecta direct elevii. De exemplu, formele de protest simbolic sau administrativ (refuzul unor sarcini birocratice, acțiuni publice vizibile) pot pune presiune reală pe decidenți, menținând în același timp sprijinul opiniei publice. Din păcate, din ce s-a văzut zilele acestea, mișcarea sindicală e într-un impas uriaș”.