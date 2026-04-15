Un nou studiu publicat în British Journal of Sports Medicine răstoarnă o credință populară. Cercetătorii de la Universitatea Harvard demonstrează că ținta de 10.000 de pași zilnici este, de fapt, un mit, mai ales pentru femeile în vârstă. Pentru ele, doar 4.000 de pași pe zi sunt suficienți pentru a reduce vizibil riscul de deces prematur, chiar dacă acest efort este făcut o singură dată pe săptămână.

Beneficii măsurabile cu efort minim

Cercetarea a analizat un grup de 13.547 de femei cu o vârstă medie de aproximativ 72 de ani, care nu sufereau de boli cardiace sau cancer. Concluziile sunt surprinzătoare. Femeile care au parcurs 4.000 de pași pe zi, chiar și numai o dată sau de două ori pe săptămână, au înregistrat un risc cu 26% mai mic de deces din orice cauză.

Mai mult, riscul de a dezvolta boli cardiace a scăzut cu 27% în comparație cu femeile care aveau un stil de viață sedentar.

Cifrele vorbesc de la sine.

Frecvența nu este cheia

V-ați fi gândit vreodată că regularitatea contează mai puțin decât totalul? Se pare că nu-i chiar așa de important să bifezi zilnic o activitate. Studiul arată că volumul total de pași este mult mai relevant decât frecvența cu care se face mișcare. De exemplu, atingerea pragului de 4.000 de pași în trei zile pe săptămână a adus rezultate și mai bune.

În acest caz, riscul de deces prematur a scăzut cu 40%, în timp ce reducerea riscului de boli cardiace a rămas la 27%.

Iar cercetătorii au o explicație clară. Potrivit acestora, „numărul de pași pe zi, mai degrabă decât frecvența zilelor pe săptămână, este factorul determinant cheie”.

Există un prag superior?

Echipa de la Harvard a analizat și ce se întâmplă la un nivel de activitate mai ridicat. Femeile care au mers între 5.000 și 7.000 de pași au beneficiat de reduceri suplimentare ale riscurilor, însă acestea au fost mai modeste. Riscul de deces a fost cu 32% mai mic, în timp ce riscul cardiovascular s-a stabilizat la o reducere de 16%.

Pe bune, se pare că nu există un model „mai bun” sau „cel mai bun” pentru a obține beneficii prin mersul pe jos, atâta timp cât se atinge un prag minim.

Libertate totală în mișcare

Dincolo de cifre, concluzia practică a studiului oferă o flexibilitate neașteptată. Recomandarea este simplă și directă: „Persoanele pot desfășura activitate fizică în orice mod preferat”. Nu contează dacă pașii sunt făcuți într-o singură plimbare lungă sau în mai multe reprize scurte pe parcursul zilei.

Pe baza acestor rezultate, cercetătorii propun revizuirea ghidurilor actuale de activitate fizică destinate femeilor în vârstă. Recomandarea lor (susținută de date solide) este că cel puțin 4.000 de pași pe zi, timp de una sau două zile pe săptămână, reprezintă un obiectiv suficient pentru a reduce mortalitatea și riscul cardiovascular, contrazicând astfel unul dintre cele mai răspândite sfaturi din domeniul sănătății din ultimele decenii.