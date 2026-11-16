Un împrumut la casa de ajutor reciproc a pensionarilor (CARP) merită ales în locul unui credit bancar sau de la o instituție financiară nebancară (IFN) numai dacă poți deveni membru și plătești mai puțin pentru aceeași sumă primită și aceeași durată. Compară nu doar dobânda, ci toate ratele și comisioanele, banii pe care trebuie să îi ții în fondul social, garanțiile și urmările unei întârzieri.

CARP este o asociație privată a membrilor, nu o bancă. Poate acorda împrumuturi și ajutoare pentru înmormântare, dar fiecare casă își stabilește condițiile în propriile reguli.

Cine poate cere un împrumut

Legea nr. 540/2002 permite înscrierea pensionarilor din orice sistem, a beneficiarilor de ajutor social și a anumitor rude aflate în întreținere. Unele case afișează și alte categorii: CARP Tulcea îi enumeră pe salariați și pe soții membrilor. Înscrierea nu garantează aprobarea unui împrumut.

Înainte de aprobare, casa poate verifica dacă ai plățile la zi, un fond social suficient și un venit dovedit. CARP Câmpina folosește aceste condiții și limitează rata la un procent din venitul lunar stabilit prin regulile sale. Pentru anumite împrumuturi fără giranți, CARP Prima-Tim cere o vechime de șase luni sau de un an. Nu există o vechime, o sumă minimă depusă ori un plafon de împrumut valabil la toate casele.

Pentru cerere, pregătește actul de identitate, carnetul de membru cu plățile la zi, cuponul recent de pensie sau altă dovadă a venitului. În funcție de casă și de împrumut, se mai cer decizia de pensionare, datele contului bancar și acte pentru alte venituri. Dacă este necesar un girant sau un codebitor, adică o persoană care se obligă să plătească datoria împreună cu tine, sunt necesare și actele sale de identitate și de venit. CARP „Ana Aslan” Brăila cere girantului salariat inclusiv adeverință de la angajator și extras din registrul salariaților.

Cât depui la fondul social

Taxa de înscriere, cotizațiile și contribuțiile lunare diferă de la o casă la alta. CARP Câmpina afișează o depunere lunară la fondul social între 5 și 200 de lei. CARP Tulcea afișează o cotizație de minimum 15 lei pe lună și o contribuție pentru deces de 5 lei pe lună. Sunt valori locale, nu sume cerute tuturor pensionarilor.

Fondul social înseamnă bani depuși ca membru, nu dobândă plătită pentru credit. Dacă fondul garantează împrumutul, poate rămâne blocat până la stingerea datoriei. Cere în scris cât trebuie să depui înainte de cerere, ce sumă rămâne blocată și când o poți retrage.

Cum afli cât dai înapoi

Dobânda afișată nu include neapărat toate plățile. CARP Prima-Tim Timișoara arată că produsele sale au dobânzi care nu se schimbă, de 7%, 9% ori 12% pe an, și comisioane de la 30 la 500 de lei. Verifică în oferta pentru împrumutul tău ce dobândă și ce comision se aplică, precum și dacă dobânda se calculează la suma rămasă de plată sau în alt mod.

De exemplu, pentru un împrumut ipotetic de 6.000 de lei pe 12 luni, calculat după formula publicată de CARP Prima-Tim la o dobândă de 12% pe an, partea din împrumut plătită lunar ar fi 6.000 ÷ 12 = 500 de lei. Dobânda primei luni ar fi 6.000 × 12% × 30/360 = 60 de lei, deci prima rată ar fi 560 de lei. În luna următoare, din împrumut ar mai rămâne 5.500 de lei: dobânda ar fi 55 de lei, iar rata 555 de lei.

Continuat până la ultima rată, acest calcul dă o dobândă de 390 de lei și un total al ratelor de 6.390 de lei. Totalul nu include comisionul, contribuțiile sau alte costuri și nu reprezintă prețul promis pentru un anumit produs. Suma pe care o primești efectiv și totalul de plată trebuie luate din oferta și graficul tău.

Cere fișa cu informațiile despre credit, proiectul contractului și graficul ratelor. Pentru casele care îndeplinesc condițiile legale pentru organizațiile mutuale, OUG nr. 50/2010 cere prezentarea dobânzii anuale efective (DAE), a totalului de plată, a costurilor, ratelor și garanțiilor. DAE exprimă costul anual al creditului. Verifică separat și contribuțiile de membru, precum și banii rămași blocați în fondul social.

Ce riști dacă întârzii cu rata

Casa poate cere, după împrumut, garanții din fondul social și unul sau mai mulți giranți. Citește clauza semnată de girant: dacă răspunde împreună cu împrumutatul, casa îi poate cere și lui plata datoriei.

Regulamentul CARP Prima-Tim prevede o penalitate de 0,2% pe zi de întârziere. După trei rate consecutive neplătite, casa poate bloca fondul social, poate cere restul datoriei înainte de termen și poate începe recuperarea silită. Contractul CARP poate fi pus în executare, iar legea permite recuperarea datoriei prin poprire asupra pensiei, în limitele legale.

Dacă suma cerută nu se potrivește cu graficul sau cu plățile făcute, solicită casei, în scris, situația datoriei și recalcularea ei. Depune o sesizare la casa care a acordat împrumutul și păstrează dovada depunerii. Dacă primești acte de executare, cere repede ajutor juridic pentru verificarea lor.

Cum compari CARP cu banca și IFN-ul

Cere fiecărui creditor o ofertă pentru aceeași sumă care îți rămâne efectiv în mână și aceeași perioadă de rambursare. Compară în această ordine:

Suma primită după costurile reținute la acordare.

Numărul ratelor, valoarea fiecărei rate și totalul de rambursat.

DAE, dobânda, comisioanele și eventualele costuri obligatorii.

Contribuțiile lunare și suma blocată în fondul social.

Giranții, celelalte garanții și obligațiile lor.

Penalitățile, condițiile de plată înainte de termen și urmările neplății.

CARP-urile sunt trecute într-un registru de evidență al Băncii Naționale, nu în registrul general al IFN-urilor. Nu aplica automat împrumutului CARP plafoanele din Legea nr. 243/2024 pentru creditele IFN. Pentru creditele de consum IFN care intră sub această lege, costul total este limitat la 1% pe zi pentru sume de până la 5.000 de lei, la 0,8% pe zi pentru sume între 5.001 și 10.000 de lei și la 0,6% pe zi pentru sume între 10.001 și 25.000 de lei. La aceste credite, totalul de plată nu poate depăși dublul sumei împrumutate.

Ajutorul de deces se cere separat

CARP poate oferi un ajutor pentru înmormântare din contribuțiile membrilor. Valoarea, vechimea cerută și actele diferă de la o casă la alta. Cere regulile casei înainte să te bazezi pe această sumă; ea nu este ajutorul public de deces.

Din 30 martie 2026, ajutorul public de deces este de 9.192 de lei la decesul unui pensionar sau asigurat și de 4.596 de lei la decesul unui membru de familie, în condițiile legii. Ajutorul se dă doar unei persoane, dacă aceasta arată că a plătit cheltuielile de înmormântare. Nu este cerut un număr minim de ani de contribuții.

Pentru ajutorul public, cererea se poate trimite pe internet sau depune la casa de pensii competentă, în cel mult trei ani după emiterea certificatului de deces. Sunt necesare cererea, certificatul de deces, actul de identitate și dovada cheltuielilor, împreună cu actele de stare civilă. După caz, se cer și dovada studiilor, un act medical, dovada calității de asigurat, procura sau datele contului. Plata se face în trei zile lucrătoare.

Pașii înainte să semnezi

Întreabă casa dacă te poți înscrie, ce taxă plătești și ce vechime sau fond social îți cere pentru împrumutul dorit. Cere lista de acte pentru tine și pentru girant sau codebitor, dacă este necesar. Verifică dacă venitul și plățile tale îndeplinesc condițiile casei. Solicită fișa cu costurile, proiectul contractului, graficul ratelor, suma primită efectiv și valoarea fondului social care rămâne blocat. CARP Câmpina dă, de regulă, informațiile înainte de aprobare cu 15 zile mai devreme; acest termen poate fi scurtat cu acordul expres al împrumutatului. Cere oferte de la bancă și IFN pentru aceeași sumă primită și aceeași durată. Compară totalul de plată, ratele, contribuțiile și garanțiile, nu doar dobânda afișată. Dacă oferta, graficul și contractul arată sume diferite, cere corectarea lor în scris înainte de semnare. Citește și ce se întâmplă la întârziere sau la plata împrumutului înainte de termen.

Întrebări frecvente

Pot lua un împrumut dacă am pensie mică?

O pensie mică nu aduce aprobarea automată. Unele case pot acorda bani în limita fondului social sau pot cere un codebitor; suma depinde de venit și de regulile casei.

Pot lua bani fără girant?

Unele case au împrumuturi fără girant, legate de fondul social depus și de vechimea ca membru. CARP Prima-Tim afișează astfel de produse, dar condițiile lor nu se aplică tuturor caselor.

Pot plăti împrumutul mai devreme?

Verifică regulamentul și contractul înainte de plată. CARP Prima-Tim prevede plata înainte de termen fără costuri și recalcularea dobânzii, dar are excepții pentru primele șase luni și pentru stingerea datoriei din fondul depus. Cere un calcul scris al sumei rămase.

Primesc înapoi cotizațiile dacă ies din CARP?

Legea prevede restituirea cotizațiilor către titular sau urmași la încetarea calității de membru. Contribuția la fondul de deces se restituie urmașilor membrului decedat.

Ajutorul de deces al CARP se adaugă automat celui de la stat?

Sunt două ajutoare cu reguli diferite: unul este stabilit de CARP, celălalt de sistemul public de pensii. Cere casei CARP un răspuns scris despre propriul ajutor înainte să socotești ambele sume în cheltuielile de înmormântare.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Legea nr. 540/2002; Legea nr. 93/2009; OUG nr. 50/2010; Legea nr. 243/2024; Legea nr. 360/2023; Legea nr. 44/2026; Casa Națională de Pensii Publice; regulamentele și condițiile CARP Prima-Tim Timișoara, CARP Câmpina, CARP Tulcea și CARP „Ana Aslan” Brăila.