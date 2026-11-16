Dacă firma intră în insolvență sau faliment și îți datorează salarii, poți primi o parte din bani din Fondul de garantare după ce hotărârea de deschidere a procedurii rămâne definitivă. Cererea o depune, de regulă, persoana care se ocupă de procedura firmei; dacă nu o face, o poți depune tu, după ce o notifici în scris.

Nu trebuie să aștepți încheierea falimentului. Pentru majoritatea angajatorilor, Fondul acoperă drepturi din cel mult cinci luni consecutive, în limita a cinci salarii medii brute pentru fiecare salariat.

Când poți cere plata din Fond

Trebuie să ai drepturi salariale neplătite, prevăzute de lege ori de contractul tău de muncă. Legea nr. 200/2006 cere și o hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a deschis insolvența sau concordatul preventiv, procedura prin care firma încearcă să își rezolve datoriile înainte de insolvență. Întârzierea salariului, singură, nu îți dă dreptul la plata din Fond.

Fondul poate plăti salarii restante, bani datorați pentru concediu neefectuat în limita unui an de muncă și plăți compensatorii prevăzute în contract. Mai sunt acoperite unele sume datorate pentru accidente de muncă, boli profesionale ori reducerea sau întreruperea temporară a activității. Aceste drepturi intră în aceeași limită totală.

Cum depui cererea și ce acte pregătești

Administratorul judiciar, lichidatorul sau administratorul concordatar, adică persoana care se ocupă de procedura firmei, depune în mod obișnuit cererea. Dacă nu o face, o poți depune tu ori organizația care îi reprezintă pe salariați. Notificarea trimisă acelei persoane este un pas separat: nu înlocuiește cererea către Fond.

Verifică dacă hotărârea de deschidere a procedurii este definitivă și ce restanțe apar în evidențele firmei. Dacă persoana care se ocupă de procedură nu cere plata, notific-o în scris că ai salarii restante. Păstrează copia notificării și dovada trimiterii. Completează cererea-tip și pregătește copia hotărârii definitive și copia notificării. Păstrează contractul de muncă, dovezile restanțelor, iar dacă ți-a încetat contractul, decizia de încetare și fișa de lichidare, dacă o ai. Depune cererea la agenția pentru ocuparea forței de muncă din zona sediului, domiciliului sau reședinței angajatorului. Păstrează numărul de înregistrare.

Un model simplu de notificare este: „Vă anunț că am de primit drepturile salariale pentru lunile [lunile] și vă solicit să faceți demersurile pentru plata lor din Fondul de garantare. Vă rog să îmi confirmați primirea notificării.” Adaugă numele tău, angajatorul, datele de contact și data. Cererea-tip se află în anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 182/2026.

Persoana care se ocupă de procedură pregătește situația sumelor datorate, pontajele, statele de plată și contractul colectiv, dacă există. După caz, normele cer și contracte individuale, fișe de lichidare ori acte privind accidentele de muncă și bolile profesionale. Agenția îi poate solicita aceste documente și când cererea este depusă de salariat.

Câte luni și câți bani poate acoperi Fondul

Regula generală este de cel mult cinci luni consecutive anterioare cererii. Dacă ai salarii neplătite din aprilie până în octombrie și cererea este depusă în noiembrie, un exemplu de perioadă acoperită este iunie-octombrie. Restanțele pentru aprilie și mai nu dispar, dar le urmărești separat în procedura firmei.

Limita totală pentru fiecare salariat este de cinci ori salariul mediu brut comunicat de Institutul Național de Statistică în luna în care s-a deschis procedura. Contează luna comunicării cifrei, nu luna salariilor pe care acea cifră le măsoară. Pentru o procedură deschisă în noiembrie 2026, cifra de 9.532 de lei comunicată de INS la 12 noiembrie ar da un plafon general de 47.660 de lei, adică 5 × 9.532 de lei. Această limită nu este suma primită automat și nu se folosește pentru proceduri deschise în alte luni.

La un salariu brut restant de 6.000 de lei pe lună, de exemplu, calculul simplificat, fără deduceri sau facilități fiscale, pornește de la 1.500 de lei pentru pensie, adică 25% din brut, și 600 de lei pentru sănătate, adică 10%. Impozitul este 10% din cei 3.900 de lei rămași, deci 390 de lei. Suma netă ar fi 3.510 lei pe lună și 17.550 de lei pentru cinci luni identice; dacă sunt restante șapte astfel de luni, celelalte două înseamnă încă 7.020 de lei net de urmărit de la angajator.

Exemplul presupune că toate drepturile sunt dovedite și că aceleași reguli fiscale se aplică la data plății. Suma ta poate fi diferită din cauza deducerilor, a altor drepturi salariale ori a datei plății. Fondul îți plătește suma netă, iar agenția virează impozitul și contribuțiile datorate de salariat; contribuțiile datorate de angajator nu sunt plătite din Fond.

Pentru angajatorii declarați prin hotărâre a Guvernului ca fiind de interes strategic, legea permite până la 12 luni consecutive și un plafon de până la 12 salarii medii brute. Mărimea firmei nu îi dă automat acest statut. Pentru cei aflați în concordat preventiv, legea modificată la 12 noiembrie 2026 indică 12 luni, în timp ce un articol din normele anterioare păstrează șase luni; dacă ești în această situație, cere agenției să îți confirme în scris perioada folosită la calcul.

Când primești răspunsul și cum urmărești diferența

Agenția soluționează cererea în 45 de zile de la înregistrare. Acesta este termenul pentru soluționare, nu o dată garantată la care intră banii. Dacă se aprobă cererea, întreaga sumă se plătește mai târziu, dintr-odată, fie în cont, fie cu cardul, fie prin mandat poștal.

Ce nu acoperă Fondul rămâne datorie a angajatorului. Verifică dacă întreaga restanță apare corect în lista datoriilor firmei și anunță administratorul judiciar dacă lipsește sau suma este greșită. Banii primiți din Fond se scad din suma pe care o mai poți recupera în insolvență ori faliment.

Pentru salariile datorate înainte de deschiderea insolvenței, administratorul judiciar folosește evidențele contabile ale firmei. Dacă suma este trecută corect, nu depui o cerere separată ca să fie înscrisă printre datoriile firmei. Termenul de cel mult 45 de zile pentru depunerea unor cereri de înscriere a datoriilor în insolvență nu este termenul cererii către Fond. În faliment, salariile au poziția a treia în ordinea plăților, însă recuperarea diferenței depinde de banii obținuți din bunurile firmei.

Dreptul de a cere salariile restante se prescrie, de regulă, în trei ani de la data la care trebuiau plătite; recunoașterea datoriei sau plata unei părți întrerupe acest termen. Dacă agenția îți respinge cererea ori stabilește greșit suma, poți contesta dispoziția la instanța competentă în 30 de zile de la comunicare. Păstrează cererea, actele depuse și dovada datei la care ai primit răspunsul.

Întrebări frecvente

Firma doar s-a închis. Pot cere bani din Fond?

Nu, dacă nu există o hotărâre definitivă de deschidere a insolvenței sau a concordatului preventiv. Închiderea ori lichidarea voluntară a firmei nu este suficientă pentru plata din Fond.

Trebuie să câștig un proces separat pentru salariile restante?

Nu ai nevoie de o hotărâre separată pentru salarii dacă administratorul judiciar le-a înregistrat corect din evidențele firmei. Hotărârea definitivă de deschidere a procedurii rămâne însă necesară pentru cererea către Fond.

Ce se întâmplă cu salariile datorate după deschiderea insolvenței?

Acestea se plătesc pe baza documentelor firmei, fără înscriere în lista datoriilor de dinaintea deschiderii procedurii.

Unde depun cererea dacă angajatorul are sediul în altă țară?

Pentru un angajator care lucrează în mai multe țări, cererea ajunge la agenția din zona în care salariații lucrează în mod obișnuit în România.

Primesc bani și pentru contribuțiile datorate de firmă?

Nu. Din Fond se plătesc drepturile tale nete, iar agenția virează impozitul și contribuțiile care îți revin ție, nu contribuțiile datorate de angajator.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Legea nr. 200/2006; normele de aplicare a Legii nr. 200/2006; Hotărârea Guvernului nr. 182/2026; Legea nr. 85/2014; Codul muncii; Codul fiscal; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Institutul Național de Statistică, comunicatul nr. 288 din 12 noiembrie 2026.