Banca Națională a României (BNR) pune în circulație de luni, 16 noiembrie 2026, cinci milioane de monede noi de 50 de bani dedicate lui Constantin Brâncuși. Cine primește una ca rest o poate folosi la plată cu valoarea înscrisă pe ea, iar monedele vechi de 50 de bani rămân valabile.

Monedele noi și cele vechi circulă împreună, potrivit anunțului BNR din 13 noiembrie. Oamenii nu trebuie să le preschimbe. Moneda de 50 de bani care se vinde cu 19 lei este un exemplar separat, făcut pentru colecționari, nu prețul monedei obișnuite primite ca rest.

Cum ajung monedele noi în circulație

BNR distribuie monedele destinate plăților prin sucursalele sale regionale, când face plăți în numerar către bănci și Trezoreria Statului. Punerea lor în circulație începe pe 16 noiembrie; cele cinci milioane de exemplare nu ajung deodată la public.

Noua piesă are aceleași caracteristici tehnice ca moneda de 50 de bani folosită până acum. Schimbarea este desenul: moneda marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși și poartă portretul sculptorului, valoarea de 50 de bani și anul 2026. Desenul nou nu schimbă suma cu care poate fi plătită o cumpărătură.

De ce o altă monedă de 50 de bani costă 19 lei

BNR lansează separat trei monede pentru colecționari. Cea din alamă are tot valoarea înscrisă de 50 de bani, dar se recunoaște după litera „N” aflată într-un cerc. Se vinde în capsulă transparentă, cu 19 lei, TVA inclus.

Moneda din alamă pentru colecționari: 50 de bani valoare înscrisă, 19 lei preț de vânzare și 10.000 de exemplare.

Moneda din argint: 10 lei valoare înscrisă, 1.000 de lei preț de vânzare și 1.000 de exemplare.

Moneda din aur: 500 de lei valoare înscrisă, 31.900 de lei preț de vânzare și 200 de exemplare.

Prețurile anunțate de BNR includ TVA. Monedele din argint și aur sunt însoțite și de broșuri și certificate de autenticitate. Toate cele patru variante pot fi folosite la plată în România, însă fiecare valorează la plată suma înscrisă pe ea, nu prețul cerut pentru un exemplar de colecție. Astfel, moneda din alamă cumpărată cu 19 lei are la plată valoarea de 50 de bani.

Unde se vând monedele pentru colecționari

BNR lansează variantele de colecție prin sucursalele regionale din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, începând cu 16 noiembrie 2026. Acestea sunt sucursalele prin care banca centrală introduce și monedele obișnuite de 50 de bani în circuitul plăților.