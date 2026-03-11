Henry critică Barcelona și numește favoritele la trofeul Ligii Campionilor

Thierry Henry, legenda fotbalului francez, a pus la îndoială capacitatea Barcelonei de a câștiga Liga Campionilor în acest sezon. El consideră că Arsenal și Bayern Munchen sunt candidate mult mai solide la trofeu, în special după ce catalanii au obținut cu greu o remiză, 1-1, împotriva lui Newcastle United.

Analiza sa vine într-un context clar: în timp ce Barcelona a fost salvată de un penalty în prelungiri marți seară, Bayern Munchen a demolat-o pe Atalanta în deplasare cu un categoric 6-1. Potrivit publicației Metro, fostul atacant a subliniat lipsa de constanță a echipei antrenate de Hansi Flick, o problemă majoră în cursa pentru cel mai râvnit trofeu european.

Inconstanța, marea problemă a Barcelonei

Henry a criticat fluctuațiile de formă ale catalanilor, amintind de un meci recent din Copa del Rey pentru a-și susține argumentul. El a evidențiat diferențele uriașe de performanță ale echipei de la un meci la altul. „La Barcelona, uneori, pare că ai meciul cu Atletico din Copa del Rey, unde au pierdut cu 4-0 și putea fi 6-0 sau 7-0 pentru Atletico, apoi te întorci la Barca și putea fi 6-0, 7-0, 8-0 pentru tine”, a declarat Henry pentru CBS Sports.

Fostul campion mondial a insistat că această lipsă de predictibilitate îi poate costa pe catalani. „Trebuie să găsească acea constanță și acel echilibru dacă vor să câștige și să fie considerați unii dintre marii favoriți la trofeu – încă cred că sunt”, a adăugat el. Meciul de marți seară de pe St James’ Park, în care Lamine Yamal a egalat în prelungiri, pare să confirme această analiză.

De ce sunt Bayern și Arsenal mai echilibrate

În contrast, Thierry Henry a lăudat organizarea tactică și coerența arătate de Bayern Munchen și de fosta sa echipă, Arsenal. El consideră că ambele cluburi au un sistem de joc mult mai bine definit. „Cred că Bayern este mult mai echilibrată decât Barcelona în ceea ce privește modul în care atacă, cum își schimbă pozițiile”, a explicat francezul.

Acesta a continuat, oferind detalii tactice: „Vei vedea, oricine ar fi, poate fi extrema în interior, atacantul, așa cum am văzut cu Nicolas Jackson în dreapta, ei știu ce trebuie să facă, presează bine, sunt foarte greu de învins uneori.” Bavarezii și-au demonstrat forța în victoria cu 6-1 contra Atalantei, meci în care Michael Olise a marcat de două ori, iar Harry Kane a fost menajat, fiind pe banca de rezerve. De cealaltă parte, Arsenal, singura echipă cu victorii pe linie în faza grupelor (8 meciuri), se pregătește de duelul cu Bayer Leverkusen.

Verdictul final înclină spre rivale

Concluzia lui Henry este tranșantă, chiar dacă nu exclude complet Barcelona din calculele pentru trofeu. Lipsa de echilibru a catalanilor îl face să mizeze pe celelalte două forțe ale Europei. „Dar acel echilibru pe care uneori nu îl au mă face să înclin un pic mai mult spre Bayern și Arsenal”, a punctat el.

Opinia sa a fost susținută și de fostul fundaș Jamie Carragher, prezent în același studio TV. Acesta a oferit un verdict scurt și direct, care nu lasă loc de interpretări: „Cred că Bayern sau Arsenal ar învinge Barcelona.”