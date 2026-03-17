Hoț condamnat la 6 ani de închisoare după ce și-a uitat buletinul la spargere

Un tânăr de 21 de ani, considerat de anchetatori unul dintre cei mai „neîndemânatici” hoți, a fost condamnat la 6 ani și o lună de închisoare. Magistrații de la Judecătoria Pașcani au pronunțat sentința după ce acesta, în timpul unei spargeri, și-a uitat borseta cu tot cu actul de identitate în casa victimei.

Spargere cu pauză de masă

Totul s-a petrecut în noaptea de 12 spre 13 mai 2022, în satul ieșean Verșeni. Tânărul, care avea deja un istoric infracțional puternic, a decis să dea o spargere la locuința unei vecine. A sărit gardul, a observat un geam deschis la baie și, cu un cuțit, a tăiat plasa de insecte. Apoi a așteptat ascuns în curte aproximativ două ore, până a crezut că proprietara doarme.

Odată intrat în casă, a ajuns în bucătărie. Iar aici, planul a luat o turnură neașteptată. Înainte de a căuta bunuri de valoare, i s-a făcut foame. Fără să stea pe gânduri, a deschis frigiderul și s-a servit cu brânză, cașcaval și ciocolată. A mai apucat să ia cheia mașinii din curte, după care a început să scotocească prin casă după bani.

Surprins în flagrant de proprietară

Numai că proprietara nu dormea. Femeia a venit pe hol pentru a scoate rufele din mașina de spălat, moment în care l-a surprins pe intrus. Acesta a încercat să se ascundă rapid după un cuier, dar a fost văzut imediat. Cum vine asta, să te oprești la o gustare în timpul unui jaf și să fii și prins?

Cu cuțitul în mână, tânărul i-a cerut femeii bani și telefonul mobil. Victima, însă, nu și-a pierdut calmul și s-a retras spre dormitor. A urmat o luptă în toată regula, care a durat circa zece minute, în pragul ușii. În timp ce ea încerca să blocheze ușa, el o forța. În timpul altercației, agresorul s-a rănit singur la o mână, iar femeia a reușit să apese butonul de panică, activând sistemul de alarmă al locuinței.

Zgomotul l-a panicat. A fugit pe ușa principală, luând cu el doar cheia mașinii.

Borseta cu buletinul, proba supremă

Ancheta polițiștilor a fost una extrem de simplă. Victima l-a recunoscut imediat pe agresor, iar la fața locului au fost găsite amprente pe un ambalaj din bucătărie. Dar proba decisivă a fost descoperită în magazia locuinței.

Era o borsetă neagră.

Înăuntru, anchetatorii au găsit un kit complet pentru spargeri (mănuși, șurubelnițe și un clește) și, pe bune, actul de identitate al hoțului. Pus în fața acestei dovezi clare, tânărul a recunoscut în timpul audierilor că borseta îi aparține și că, în graba fugii, a uitat-o la locul faptei.

Peste 6 ani de închisoare pentru un recidivist

În fața judecătorilor de la Pașcani, trecutul tânărului a contat enorm. Acesta fusese deja condamnat de nouă ori pentru diferite infracțiuni, printre care furt calificat, furt în scop de folosință, evadare sau conducere fără permis. Instanța a remarcat lipsa de remușcări și perseverența acestuia în a comite fapte antisociale.

Magistrații au subliniat și gravitatea faptei, menționând că folosirea cuțitului ar fi putut duce la o tragedie. Pentru tâlhărie calificată, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare. La aceasta s-a adăugat o treime din sancțiunile primite anterior, rezultând o pedeapsă finală de 6 ani și o lună de închisoare cu executare.

După eliberare, tânărul nu va avea voie, timp de trei ani, să se apropie de victimă. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Iași.