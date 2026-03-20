Igor Grosu îl refuză pe ambasadorul rus Nu înțeleg ce să discut cu el

Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a solicitat o audiență la Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Răspunsul acestuia a fost însă unul tranșant, respingând public solicitarea diplomatului de la Moscova.

„Tare se rupe să ajungă la mine”

Reacția lui Igor Grosu a venit după ce diplomatul rus i-a trimis o scrisoare oficială prin care cerea o întrevedere. Numai că liderul de la Chișinău consideră că nu are ce discuta cu ambasadorul. „El tare se rupe la mine, îmi trimite o scrisoare, tare se rupe să ajungă la mine în audiență, iar eu nu înțeleg ce să discut cu el. Nivelul lui este, cel mult, la Ministerul Afacerilor Externe, unde trebuie să fie invitat”, a declarat tranșant Igor Grosu.

Convocat cu borcanul de apă poluată

Refuzul lui Grosu vine într-un context extrem de tensionat. Chiar pe 17 martie, Oleg Ozerov a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău pentru a da explicații. Motivul? Poluarea masivă cu petrol a fluviului Nistru, survenită în urma unui atac rusesc asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk din Ucraina, pe 7 martie. Iar la sediul MAE, diplomatului i s-a pus pe masă o sticlă cu apă poluată din Nistru, un gest simbolic puternic. Acesta a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și a primit o notă de protest.

Hai să vedem și miza reală, dincolo de gesturi. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău.

„Rezultatul politicii imperialiste ruse”

Întrebat dacă astfel de convocări mai au vreun rost, președintele Parlamentului a fost foarte clar. El consideră că diplomatul rus trebuie chemat de fiecare dată când apar consecințe ale agresiunii rusești. „Are rost să fie convocat de fiecare dată când trebuie să i se arate, fie o dronă, fie un borcan cu apă poluată. De fiecare dată trebuie convocat și să i se arate care este rezultatul politicii imperialiste ruse și care sunt consecințele războiului din Ucraina”, a explicat Grosu.

Dar nu e vorba doar de Ucraina. „Acesta nu vizează doar Ucraina, ci a creat și o criză ecologică de proporții (n.r. – poluarea fluviului Nistru cu petrol). Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă nu se intervenea la timp și nu se construiau barajele? Acum înțeleg că sunt aproximativ 20 de baraje”, a adăugat el.

Un diplomat fără acreditare deplină

Situația lui Oleg Ozerov la Chișinău este, de altfel, una specială. Acesta este doar un ambasador agreat, pentru că nu a fost invitat niciodată să-și prezinte scrisorile de acreditare. Președinta Maia Sandu a explicat încă de anul trecut de ce s-a ajuns aici.

„Nu poţi să inviţi reprezentantul unei ţări să depună scrisorile de acreditare când oficiali de la Moscova spun că statul Republica Moldova nu merită să existe sau ceva de tipul acesta”, a detaliat șefa statului.

E drept că problema e mai adâncă. „E vorba despre atitudinea lipsită de respect în general a Kremlinului faţă de Republica Moldova, este vorba despre faptul că nu se respectă suveranitatea acestei ţări, integritatea teritorială. Nu e un lucru nou din păcate, nu mai suntem surprinşi, dar este doar o continuare a acestei atitudini”, a conchis președinta Republicii Moldova.