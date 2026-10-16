Comercianții trebuie să respecte până la finalul lui 2026 limitele de adaos pentru alimentele vizate de plafonare și să prezinte documente care justifică adaosul aplicat. Pentru vânzarea cu amănuntul, calculul pornește de la prețul de achiziție și cheltuielile comerciantului, în timp ce distribuția are o limită cumulată, indiferent câte firme intervin pe traseul produsului.

Potrivit AvocatNet, Legea nr. 105/2026 a prelungit aplicarea măsurii dincolo de termenul de 30 iunie 2026, prevăzut anterior de Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 22/2026. Aceeași lege introduce și o limită pentru comisionul suportat de magazine la decontarea anumitor tichete.

Limita adaosului depinde de etapa comercială

Regulile folosesc baze de calcul diferite pentru procesare, distribuție și vânzare. Costul de producție este reperul procesatorului; pentru distribuitori și comercianți, reperul este achiziția, împreună cu cheltuielile prevăzute pentru fiecare categorie.

Plafoanele și componentele calculului sunt următoarele:

Pentru procesatori, adaosul are o limită de 20%, raportată la costul produsului fabricat. Acesta se determină conform regulilor contabile și cuprinde atât cheltuielile directe, cât și pe cele indirecte.

Pentru distribuție, limita este de 5%, cumulată pentru toate firmele din lanț. Baza o reprezintă prețul plătit la achiziție, împreună cu cheltuielile operaționale. Numărul distribuitorilor nu modifică plafonul.

Pentru comerțul cu amănuntul și cash&carry, plafonul este de 20%. Calculul include prețul de achiziție și cheltuielile comerciantului, directe și indirecte. În acest procent intră și remizele și risturnele prevăzute de Legea nr. 81/2022, la articolul 3, punctul 6.

În privința firmelor vizate, modificarea articolului 2 prin OUG nr. 22/2026 enumeră activitățile de import, comerț intracomunitar, distribuție, vânzare cu amănuntul și cash&carry. La introducerea măsurii, aceasta privea persoanele juridice înregistrate în România, indiferent de organizare, pe întreg traseul comercial, inclusiv producția.

Încadrarea produsului depinde și de gramaj sau grăsime

Lista alimentelor a fost modificată ultima dată prin OUG nr. 5/2024. Ministerul Agriculturii a precizat, la prelungirea ulterioară, că atât lista, cât și condițiile măsurii au fost păstrate. Pentru încadrare contează caracteristicile fiecărui produs:

Pâine albă simplă, fără specialități, cu greutatea între 300 și 500 de grame.

Lapte de consum provenit de la vacă, ambalat la 1 litru, cu grăsime de 1,5%; varianta UHT este exceptată.

Telemea din lapte de vacă, comercializată vrac.

Iaurt simplu obținut din lapte de vacă, în recipiente de cel mult 200 de grame, cu grăsime de 3,5%.

Făină albă din grâu, tip „000”, în ambalaje de maximum 1 kilogram.

Mălai, în ambalaje care nu depășesc 1 kilogram.

Ouă provenite de la găini, de calibrul M.

Ulei din floarea-soarelui, în recipiente de maximum 2 litri.

Carne proaspătă de pui: exemplare întregi, tacâmuri, pulpe întregi cu os și aripi, în varianta standard.

Carne proaspătă de porc: carne de lucru, pulpă cu os sau dezosată și spată.

Legume vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia și usturoi, în categoria definită de ordonanță drept legume proaspete.

Fructe proaspete vândute vrac: mere din categoriile roșii și golden, prune, pere și struguri pentru masă.

Cartofi albi, proaspeți, comercializați vrac.

Zahăr tos alb, în ambalaje de maximum 1 kilogram.

Smântână având un conținut de grăsime de 12%.

Unt, în ambalaje de cel mult 250 de grame.

Magiun, în ambalaje care nu depășesc 350 de grame.

Justificarea adaosului însoțește comercializarea

Pentru produsele acoperite de măsură, dovada adaosului se face prin declarații pe propria răspundere. Acestea trebuie asumate de reprezentanții producătorilor și comercianților sau de persoanele împuternicite de ei.

La revânzările dintre distribuitori, dovada trebuie prezentată la fiecare tranzacție și trebuie să privească adaosul cumulat. Obligația urmărește, astfel, întregul lanț de distribuție, nu numai adaosul ultimei firme care vinde produsul.

Metoda de stabilire a prețului la raft trebuie aplicată uniform. Produsele comercializate sub marca proprie a magazinului nu pot beneficia de un tratament diferit față de celelalte alimente incluse în măsură.

Decontarea tichetelor are un comision limitat separat

Legea nr. 105/2026 fixează la maximum 2% comisionul pe care emitenții îl pot percepe comercianților atunci când decontează tichete de masă, cadou și sociale pentru cumpărarea produselor agricole și alimentare din anexa ordonanței.

Regula acoperă inclusiv tichetele acordate prin Programul Sprijin pentru România. Limita se aplică atât celor electronice, cât și celor pe hârtie, indiferent de tipul lor.

Prelungirile au pornit de la o măsură de 90 de zile

OUG nr. 67/2023 a introdus plafonarea pentru o perioadă inițială de 90 de zile, cu intrare în vigoare la 30 iulie 2023. După extinderi succesive, OUG nr. 34/2025 stabilise drept termen 30 septembrie 2025.

În ședința din 25 septembrie 2025, Guvernul a aprobat continuarea măsurii până la 31 martie 2026. Executivul a susținut atunci că plafonarea contribuise la ieftinirea alimentelor vizate, la creșterea puterii de cumpărare și la reducerea indicilor prețurilor de consum. Totodată, a invocat stabilizarea prețurilor și stimularea vânzărilor, cu protejarea în special a persoanelor cu venituri mici.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a indicat protejarea puterii de cumpărare și accesul la alimente esențiale drept obiective ale continuării măsurii.

„Prelungim această măsură pentru că statul are obligația să intervină atunci când apar dezechilibre în piață care afectează direct românii. Nu putem accepta ca produsele de bază să devină inaccesibile din cauza unor practici comerciale care nu reflectă realitatea costurilor din lanțul agroalimentar. Plafonarea adaosului comercial rămâne un instrument necesar pentru a corecta aceste derapaje și pentru a asigura un echilibru corect între fermieri, procesatori și retail. În același timp, este un semnal clar că susținem producția românească și protejăm consumatorii, nu specula”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în comunicatul ministerului privind prelungirea plafonării.

Încălcarea regulilor poate aduce amenzi firmelor

Verificarea respectării obligațiilor revine Fiscului și Consiliului Concurenței. Pentru firmele care încalcă prevederile, amenzile sunt cuprinse între 100.000 și 2.000.000 de lei.

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