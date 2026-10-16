Proprietarul care revinde în octombrie 2026 un teren pentru suma în euro plătită în 1999 poate recupera banii investiți fără să recupereze și puterea lor de cumpărare. Separat de pierderea provocată de inflație, suma rămasă după taxe depinde de natura tranzacției, nu doar de preț sau de posibilitatea de a construi pe teren.

Expertul contabil judiciar Daniel Udrescu folosește, într-un articol de pe JURIDICE.ro prezentat de Adevărul.ro, exemplul ipotetic al unui teren cumpărat cu 5 miliarde de lei vechi. La cursul ales pentru analiză, cei 5 miliarde de lei vechi însemnau aproximativ 384.290 de euro în 1999. În scenariul revânzării din octombrie 2026, proprietarul încasează integral aceeași sumă în euro.

Rezultatul nominal, adică diferența fără ajustarea pentru inflație, este zero în moneda europeană. În lei, încasarea ar ajunge la aproximativ 2,05 milioane, comparativ cu un cost inițial de 500.000 de lei după denominare, adică exprimarea leilor vechi în lei noi. Diferența depășește 1,55 milioane de lei, dar ea singură nu demonstrează că există un câștig impozabil.

Inflația ridică suma necesară pentru păstrarea puterii de cumpărare

Pentru intervalul de 27 de ani, simularea utilizează o inflație cumulată estimată la 79,84% în zona euro. Cu această ipoteză, capitalul inițial ar trebui să ajungă la aproximativ 691.108 euro în 2026 pentru a putea cumpăra bunuri și servicii de aceeași valoare reală.

Estimarea are o limită de precizie: procentul folosit nu rezultă dintr-un calcul definitiv cu indicii lunari corespunzători exact momentului achiziției și celui al vânzării. El reprezintă premisa de lucru a exemplului, nu o măsurare finală a inflației pentru tranzacția respectivă.

Vânzarea unui bun personal are un tratament fiscal distinct

În explicația specialistului, înstrăinarea ocazională a unui teren deținut ca bun personal poate să nu intre în sfera taxei pe valoarea adăugată (TVA). Tratamentul poate fi diferit dacă proprietarul cumpără terenuri pentru revânzare, le dezvoltă sau folosește metode comerciale specifice unei afaceri imobiliare.

Caracterul construibil nu stabilește singur obligația de plată a taxei. Nici frecvența vânzărilor nu este decisivă: o tranzacție unică poate avea caracter economic, iar alte vânzări făcute de proprietar nu transformă automat fiecare teren al său într-un activ al afacerii.

Aceeași distincție contează pentru plafonul de scutire de 395.000 de lei. Depășirea lui nu este suficientă pentru a supune TVA o vânzare privată; întâi se stabilește natura activității.

Pentru ipoteza înstrăinării terenului ca bun personal, deținut peste trei ani, analiza indică un impozit pe transfer de 1%, în principiu. În exemplu, acesta ar reprezenta aproximativ 20.518 lei, cu respectarea regulilor privind determinarea valorii impozabile.

Scenariul cu taxe mai mari presupune trei condiții separate

Calculul fiscal mai ridicat pornește de la îndeplinirea următoarelor condiții:

Tranzacția intră în sfera TVA.

TVA se suportă din suma finală stabilită contractual.

Venitul este încadrat, distinct, drept venit din activitate independentă.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, alături de celelalte premise ale simulării, TVA, impozitul pe venit și contribuțiile pentru pensii și sănătate însumează aproximativ 523.792 de lei, adică 98.100 de euro. Din preț, proprietarul păstrează aproximativ 286.190 de euro.

Potrivit explicației lui Daniel Udrescu, aplicarea TVA nu determină automat și încadrarea venitului ca activitate independentă. Acest total fiscal nu reprezintă o obligație generală pentru proprietarii de terenuri. Istoricul proprietății, felul în care a fost utilizată, activitatea vânzătorului și clauzele contractuale determină încadrarea juridică, nu opțiunea contribuabilului.

Dacă scenariul fiscal condiționat este combinat cu ipoteza de inflație, distanța dintre capitalul necesar păstrării puterii de cumpărare și suma netă rămasă se apropie de 405.000 de euro. Această diferență cuprinde atât obligațiile fiscale simulate, cât și valoarea pierdută prin inflație.