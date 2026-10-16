Pentru cumpărăturile de alimente, plafonarea adaosului comercial se menține până la 31 decembrie 2026, la 17 categorii de produse. La verificarea listei contează inclusiv gramajul, conținutul de grăsime și forma de vânzare. Limita privește adaosul aplicat în circuitul comercial, nu stabilește un preț unic la raft.

Potrivit Digi Economic, președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri, 24 iunie 2026, legea care prelungește măsura. Aceasta vizează activitatea procesatorilor, distribuitorilor și comercianților din sectorul agroalimentar.

Produsele se verifică după categorie și caracteristici

Lista pentru care continuă plafonarea cuprinde următoarele alimente:

Pâine albă simplă, cu greutatea între 300 și 500 de grame.

Lapte pentru consum, la ambalaj de un litru și cu 1,5% grăsime, exceptând laptele UHT.

Telemea din lapte de vacă, vândută vrac.

Iaurt simplu din lapte de vacă, în recipiente de cel mult 200 de grame, cu 3,5% grăsime.

Smântână.

Făină de grâu albă, tip „000”.

Mălai.

Ouă de găină din calibrul M.

Carne de pui, proaspătă.

Carne de porc, proaspătă.

Ulei obținut din floarea-soarelui.

Cartofi albi, proaspeți.

Legume vândute vrac, proaspete.

Fructe vândute vrac, proaspete.

Zahăr tos alb.

Unt.

Magiun.

Caracteristicile produsului fac parte din delimitarea categoriilor: pentru iaurt sunt precizate atât grăsimea, cât și greutatea maximă a ambalajului, iar pentru ouă este indicat calibrul. Încadrarea cumpărăturilor în aceste categorii presupune verificarea informațiilor de pe etichetă.

Pragurile din 2025 se aplicau diferit pe lanțul comercial

Potrivit Europa Liberă, la 25 septembrie 2025, Guvernul aprobase încă șase luni de plafonare, cu termen la 31 martie 2026. Regulile prezentate atunci diferențiau limita în funcție de etapa parcursă de produs:

Procesare: cel mult 20% adaos, raportat la costul de producție.

Distribuție: limita cumulată pentru întregul lanț era de 5%, raportată la prețul de achiziție, plus cheltuielile operaționale.

Comerț cu amănuntul: maximum 20% adaos, raportat la prețul de achiziție.

Procentele se raportau la baze diferite, astfel că plafonarea viza adaosul, fără să stabilească prețuri fixe pentru aceste alimente.

În delimitarea produselor din septembrie 2025 apăreau și condiții suplimentare: pâinea nu includea specialitățile, iar făina, mălaiul și zahărul erau vizate în ambalaje de maximum un kilogram. Pentru ulei, limita era de doi litri; pentru unt, de 250 de grame; pentru magiun, de 350 de grame. Smântâna avea specificat un conținut de grăsime de 12%, iar cartofii albi erau vânduți vrac.

Salariul minim oferă un reper brut, nu suma disponibilă pentru cheltuieli

Potrivit AvocatNet, de la 1 iulie 2026, salariul minim de bază este de 4.325 de lei brut lunar, față de nivelul anterior de 4.050 de lei. Majorarea este de 275 de lei, echivalentul a 6,79%. Pentru bugetul gospodăriei, această creștere trebuie distinsă de modificarea venitului net, adică a banilor rămași după taxele salariale.

Hotărârea Guvernului 146/2026 stabilește suma fără sporuri sau alte adaosuri. Programul normal avut în vedere însumează, în medie, 166,667 ore lunar, iar valoarea pe oră este de 25,949 lei.

Tot de la 1 iulie, partea din salariul minim care poate beneficia de scutirea de taxe salariale s-a redus la 200 de lei, de la 300 de lei. Modificarea a fost stabilită prin Ordonanța de urgență 89/2025, iar beneficiul se aplică în anumite condiții. Creșterea brutului și reducerea sumei scutite sunt două modificări distincte care contează la stabilirea venitului net.

Valoarea adoptată a rezultat după discuții în coaliție care au inclus și înghețarea salariului minim. Mecanismul prevăzut de Hotărârea Guvernului 35/2025 urmărește un raport de 47%-52% între minimul propus și câștigul salarial mediu brut prognozat. Nivelul adoptat se situează la 47,06%, aproape de limita inferioară.

Coșul pentru un trai decent este un reper separat de salariu

Pentru evaluarea cheltuielilor gospodăriei există un reper istoric distinct: în septembrie 2025, coșul minim pentru un trai decent ajunsese la 4.322 de lei pe lună pentru o persoană singură. Pentru o familie cu doi copii, valoarea era de 11.370 de lei lunar.

Aceste valori descriu necesarul pentru trai, în timp ce salariul minim este exprimat înainte de reținerea taxelor. Compararea lor pentru organizarea bugetului presupune păstrarea acestei diferențe, precum și a datei la care a fost evaluat coșul.

Comercianții contestă plafonarea, dar au anunțat că se conformează

Guvernul Ciolacu a introdus măsura în iulie 2023 pentru a tempera scumpirile și a proteja puterea de cumpărare, în special pentru veniturile mici și medii. Au urmat prelungiri succesive, iar în 2024 lista alimentelor acoperite a fost extinsă.

Decizia din septembrie 2025 a fost susținută de PSD și a provocat dezbateri în coaliție. Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat atunci obiectivul prelungirii: „Această măsură asigură accesul cetățenilor, în special al celor cu venituri mici, la produse esențiale precum pâine, lapte, carne, ouă, ulei, legume și fructe”.

El a precizat că hotărârea a urmat consultărilor cu producătorii și cu marile rețele comerciale. Acestea din urmă au transmis Guvernului că resping plafonarea, dar că vor respecta decizia. Comercianții au susținut încă de atunci că limitarea adaosurilor a determinat scumpiri la produse din afara listei.

În iunie 2026, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a susținut continuarea măsurii, invocând presiunea inflației asupra bugetelor gospodăriilor. Guvernul a argumentat că plafonarea protejează consumatorii și contribuie la stabilizarea pieței alimentare.

Organizațiile comercianților și ale producătorilor agricoli au contestat prelungirea. În opinia lor, comercianții pot încerca să recupereze marjele pierdute prin prețuri mai mari la produsele neplafonate, iar presiunea se transmite în producție și distribuție, afectând îndeosebi fermierii.

Bolojan a susținut în 2025 că intervențiile directe în piață nu reprezintă o rezolvare viabilă pe termen lung. Despre alternativa economică, el a afirmat că „soluția pe termen lung este stimularea producției interne, procesarea locală, creșterea exporturilor și atragerea de investiții care să genereze locuri de muncă și venituri mai mari”.