Inaugurarea Autostrăzii A0 Nord, amânată pentru august. Termenele au fost depășite

Șoferii care sperau să scape de aglomerația de pe Centura Capitalei mai au de așteptat. Inaugurarea a două loturi cheie din Autostrada A0 Nord a fost amânată, iar un nou termen realist este luna august, deși termenele contractuale sunt deja depășite.

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură trag un semnal de alarmă privind ritmul lucrărilor, arătând că șoferii nu vor putea folosi noile tronsoane mai devreme de finalul lunii iulie, conform informațiilor publicate de Stiripesurse. „Autostrada A0 din estul Bucureștiului, greu de inaugurat. Din păcate, șoferii nu vor scăpa de coșmarul din estul RNCB, Rușinea Națională Centura București, mai devreme de sfârșitul lui iulie în cel mai fericit scenariu, probabil august, realist vorbind. Atunci pot fi date în folosință loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord, între Afumați (DN2), Pantelimon (DN3, fără nod momentan) și Cernica (A2). Cei care se află în tranzit vor ocoli Capitala pe noua A0, iar pe DNCB va rămâne doar traficul local/metropolitan”, susțin reprezentanții asociației.

Ce se întâmplă pe lotul chinezilor de la CCECC

Constructorul chinez CCECC, responsabil pentru lotul 3, pare să aibă cele mai mari probleme. Deși vremea a fost favorabilă, activitatea pe șantier era redusă, iar progresul este lent. Pasajul de pe DN3 este încă la un stadiu incipient, ceea ce face improbabilă o deschidere în vară.

„Cu pasajul de pe DN3 aflat abia la nivel de elevații și multe lucrări rămase pe restul celor 8,6 kilometri dintre Pantelimon și Afumați, doar o sforțare teoretică ar putea duce la o inaugurare în iulie. Contractul a fost semnat în 16.03.2023, are ordin de începere emis în 22.05.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 18 de execuție. Abia în 06.08.2024 s-a emis și a doua autorizație de construire aferentă restului lotului, mai bine de 6 kilometri. Termenul de finalizare actualizat, februarie 2026, este depășit”, arată Asociația Pro Infrastructură.

Întârzieri și pe tronsonul românesc UMB

Nici constructorul român UMB, care lucrează pe lotul 4, nu este ferit de critici. Specialiștii asociației susțin că și aceștia înregistrează întârzieri față de contract și față de propriile promisiuni. Totuși, ritmul lor este influențat direct de lentoarea constructorului chinez.

„Deocamdată stau la adăpostul lentorii chinezilor fiindcă tronsonul lor, un ciot de doar 4,47 kilometri între Cernica și Pantelimon, nu poate fi deschis decât cu o descărcare provizorie în DN3 pe care CNAIR nici n-a cerut-o, nici n-o s-o mai facă pentru câteva luni teoretice”, explică reprezentanții asociației. Aceștia estimează că UMB probabil „nu vor trage la maxim” pe podul de peste Lacul Cernica și apoi la finisaje, deci vor da drumul la trafic sincronizat cu chinezii, cândva prin august.

Contracte cu termene expirate

Situația contractuală a lotului 4, construit de UMB, este complicată. Contractul a fost semnat încă din 31 august 2020, iar prima autorizație de construire a fost emisă abia în aprilie 2023, urmată de a doua în aprilie 2024. Conform documentelor, acesta „cere execuție în 18 luni, deci termenul de finalizare este octombrie 2025, evident mult depășit”. Astfel, ambele loturi esențiale pentru fluidizarea traficului din estul Capitalei sunt blocate de întârzieri majore, cu termene de finalizare care au devenit deja istorie.