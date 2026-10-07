Aproximativ o treime dintre organizații nu verifică securitatea instrumentelor de inteligență artificială (AI) înainte de implementare. Pentru companiile care introduc în aplicații publice contracte, date financiare sau baze de date cu clienți, Medialine România avertizează că există riscul pierderii controlului asupra procesării și gestionării acestor informații.

Ponderea organizațiilor care au introdus asemenea evaluări a ajuns la 64%, față de 37% în anul anterior, conform datelor din raportul Global Cybersecurity Outlook 2026 al World Economic Forum, citate de Medialine România și prezentate de Start-up.ro.

Raportul arată și că, în 2025, 87% dintre respondenți au considerat vulnerabilitățile legate de AI riscul cibernetic cu cea mai rapidă creștere.

Trecerea de la teste la date reale cere verificări înainte de implementare

Medialine România recomandă separarea etapei de testare a unei aplicații de introducerea ei în procese care folosesc informații sensibile. Evaluarea trebuie să privească atât modul de procesare a datelor, cât și infrastructura pe care funcționează soluția.

„În discuțiile despre AI se vorbește foarte mult despre modele și despre ce pot face acestea. Pentru o companie, însă, la fel de importante sunt întrebările legate de date: unde sunt procesate, cine are acces la ele și ce control păstrează organizația asupra informațiilor sale. Aceste decizii trebuie luate înainte ca un instrument AI să ajungă să lucreze cu date reale de business”, a spus Elena Radu, Director Operațional Medialine România, despre deciziile care preced utilizarea AI în activitatea companiei.

Înainte de implementare, reprezentanții Medialine recomandă stabilirea următoarelor elemente:

Categoriile de date pe care instrumentul le poate procesa.

Locul în care informațiile vor fi găzduite.

Persoanele care primesc drept de acces.

Mecanismele disponibile pentru audit, adică verificarea utilizării sistemului, și pentru control.

Pentru firmele din sectoare reglementate, compania indică și cerințele NIS2 și DORA privind gestionarea riscurilor cibernetice și a furnizorilor externi. În această evaluare intră infrastructura, găzduirea, precum și locul unde datele sunt procesate și stocate.

Tipul informațiilor determină alegerea infrastructurii

„Nu toate informațiile unei companii au același nivel de sensibilitate și nici toate utilizările AI nu trebuie tratate identic. Poți folosi un instrument public pentru anumite activități care nu implică informații confidențiale, dar situația se schimbă atunci când vorbim despre contracte, date financiare sau baze de date interne. Aici trebuie să existe reguli clare și o infrastructură potrivită tipului de informație procesată”, a explicat Elena Radu.

Pentru informațiile sensibile, o opțiune indicată de Medialine este infrastructura privată: propriul centru de date al organizației sau un cloud privat, adică un mediu informatic rezervat companiei. Această variantă permite stabilirea mai clară a accesului, a locului de procesare și a condițiilor în care aplicațiile AI pot utiliza informațiile.

Medialine are și o ofertă comercială în acest domeniu. Prin CompanyCloud furnizează servicii de cloud privat, iar prin CompanyAI GPT oferă un mediu de inteligență artificială pe care îl descrie drept securizat pentru organizații.

CompanyAI GPT poate funcționa în cloudul privat al Medialine din România sau Germania ori direct în infrastructura clientului. Soluția include Generative Shield, o componentă de administrare care aplică reguli și filtre procesării datelor.

Potrivit companiei, aceste mecanisme controlează informațiile pe care AI le poate accesa și tipurile de conținut care trebuie blocate. Reprezentanții Medialine recomandă evaluarea infrastructurii și a controlului datelor odată cu extinderea utilizării AI, în special în industriile cu cerințe stricte de securitate, audit și conformitate.