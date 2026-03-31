Noi înregistrări audio arată cum ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a promis direct omologului său rus, Serghei Lavrov, că va face lobby pentru scoaterea de pe lista de sancțiuni a UE a unor apropiați ai Kremlinului. Site-ul de investigații VSquare a publicat convorbiri care sugerează că oficialul de la Budapesta a acționat practic ca un agent de influență al Moscovei în interiorul Uniunii Europene.

„Te sun din partea lui Alisher”

Într-o convorbire din 30 august 2024, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a sunat pe Peter Szijjarto pentru a interveni în favoarea Gulbahorei Ismailova, sora oligarhului Alisher Usmanov (un apropiat al lui Vladimir Putin). Lavrov i-a amintit direct de o promisiune mai veche, iar răspunsul ministrului ungar a fost mai mult decât cooperant, dezvăluind strategia pe care o pregătea împreună cu Slovacia.

Discuția a decurs astfel:

Serghei Lavrov: „Te sun din partea lui Alisher și m-a rugat să-ți amintesc că te ocupai de ceva legat de sora lui.”

Peter Szijjarto: „Da, sigur. Treaba stă cam aşa: împreună cu slovacii pregătim o propunere către UE pentru a o scoate de pe lista de sancțiuni. O vom depune săptămâna viitoare și, cum începe noua perioadă de revizuire, cazul va ajunge pe agendă. Vom face tot ce putem ca să fie scoasă de pe listă. (…) Sunt întotdeauna la dispoziţia dumneavoastră.”

Pana la urma, șapte luni mai târziu, Gulbahor Ismailova a fost eliminată de pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

Ochii și urechile Rusiei în UE și NATO

Dar nu a fost un incident izolat. Înregistrările arată că Szijjarto îi oferea lui Lavrov informații detaliate din spatele ușilor închise de la reuniunile miniștrilor de Externe din UE, acționând practic ca sursă de informații pentru Moscova.

Fostul ministru de Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a confirmat că detaliile prezentate de Szijjarto corespund unei discuții reale dintr-o reuniune europeană. Acesta a avertizat că, dacă informațiile se confirmă, înseamnă că Rusia a avut ani la rând acces direct la discuțiile oficiale din interiorul UE și NATO.

Un oficial european din domeniul securității, citat în investigație, a descris tonul lui Szijjarto din convorbiri ca fiind cel al unei persoane servile, care lucrează pentru interesele altui stat.

O acuzație extrem de gravă.

O strategie bine pusă la punct

Diplomații europeni dezvăluie acum că Ungaria și Slovacia încercau în mod repetat să obțină scoaterea unor nume importante de pe lista sancțiunilor. Reprezentanții celor două țări veneau la negocieri cu liste de ruși pe care doreau să îi protejeze, iar pe parcursul discuțiilor, lista era redusă la două sau trei nume esențiale. Printre persoanele pentru care s-ar fi făcut presiuni se numără Viatcheslav Moshe Kantor și ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiarev.

Iar într-o altă convorbire, din iunie 2025, de data aceasta cu adjunctul ministrului rus al Energiei, Pavel Sorokin, Szijjarto spunea că încearcă să blocheze sau măcar să slăbească un nou pachet de sancțiuni ce viza flota fantomă a lui Putin. V-ați fi imaginat că un ministru UE cere argumente direct de la Moscova pentru a bloca sancțiunile europene? Ei bine, exact asta s-a întâmplat.

El îi cere chiar oficialului rus argumente pe care să le poată folosi în fața Bruxelles-ului pentru a susține că anumite sancțiuni ar afecta Ungaria. În aceeași discuție, Szijjarto s-a lăudat că a intervenit pentru a scoate de pe listă anumite bănci rusești, inclusiv una legată de proiectul nuclear de la Paks.

Jocul dublu al lui Orban

În Uniunea Europeană, sancțiunile împotriva Rusiei trebuie prelungite periodic cu votul unanim al statelor membre, ceea ce înseamnă că o singură țară poate bloca întregul proces. Ungaria folosește acest mecanism pentru a pune presiune și a obține excepții pentru apropiații Kremlinului.

Și, în același timp, această strategie îl ajută pe Viktor Orban pe plan intern, unde se prezintă drept un lider care apără interesele naționale. Numai ca, în realitate, slăbirea sancțiunilor ajută Rusia să-și finanțeze războiul din Ucraina. Kremlinul are un interes direct ca Orban și partidul său, Fidesz, să rămână la putere, mai ales în contextul alegerilor parlamentare de pe 12 aprilie. Potrivit investigației, Serghei Kirienko, un om de încredere al lui Putin, ar fi primit sarcina de a ajuta discret campania lui Orban.

Reacția sfidătoare a lui Szijjarto

Confruntat cu dovezile, Peter Szijjarto a confirmat pe platforma X (fostul Twitter) că înregistrarea este autentică, dar a acuzat serviciile secrete și jurnaliștii că îi interceptează convorbirile. Reacția sa a fost una de sfidare totală.

„De mult timp se știe că Serviciile străine împreună cu unii jurnaliști maghiari îmi interceptează convorbirile telefonice. Astăzi au făcut o nouă «mare descoperire»: au arătat că spun în public același lucru pe care îl spun și la telefon. Frumoasă treabă! De patru ani spunem că sancțiunile sunt un eșec, provocând mai mult rău Uniunii Europene decât Rusiei. Ungaria nu va fi niciodată de acord să sancționeze persoane sau companii esențiale pentru securitatea noastră energetică, pentru obținerea păcii sau pe cei care nu au niciun motiv să se afle pe o listă de sancțiuni. Totuși, lista interceptărilor nu este completă. si, m-am consultat în mod regulat cu miniștri de externe din mai multe țări din afara UE cu privire la chestiuni legate de sancțiuni”, a scris șeful diplomației maghiare.