Iranul a lansat două rachete balistice la 4.000 km de o bază SUA-UK

Iranul a testat capacitățile militare la distanță, lansând două rachete balistice cu rază intermediară de acțiune. Ținta a fost baza navală comună americano-britanică de pe Insula Diego Garcia, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian, în plin Ocean Indian.

Interceptare în Oceanul Indian

Lucrurile nu au mers însă ca pe roate. Una dintre rachete a suferit o defecțiune în timpul zborului, ieșind din calcul. Iar pentru a doua, o navă de război americană a lansat un interceptor de tip SM-3 în încercarea de a o neutraliza. Până la urmă, nu s-a putut stabili dacă interceptarea a avut succes, iar momentul exact al lansării celor două rachete iraniene rămâne neprecizat.

Tăcere la Washington și Londra

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții Pentagonului au refuzat să comenteze informațiile. Aceeași tăcere s-a așternut și la Casa Albă, Ambasada britanică la Washington sau Ministerul Apărării de la Londra, care nu au răspuns imediat solicitărilor de a clarifica situația.

Tăcerea este asurzitoare.

Jocul diplomatic din spatele atacului

Incidentul vine pe un fond diplomatic extrem de tensionat. Insulele Chagos, unde se află baza, sunt în centrul unei dispute continue între Regatul Unit, Statele Unite și Mauritius. Situația a fost complicată și mai mult de Donald Trump, care a criticat dur refuzul inițial al premierului britanic Keir Starmer de a autoriza utilizarea bazei pentru atacuri americano-israeliene împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Drept răspuns, președintele american și-a retras sprijinul pentru un acord susținut de Regatul Unit ce viza transferul suveranității Insulelor Chagos către Mauritius. Dar de ce este atât de importantă această bucată de pământ? Într-o postare pe platforma sa Truth Social de la mijlocul lunii februarie, Trump a declarat că Statele Unite ar putea avea nevoie de Diego Garcia pentru a respinge un posibil atac al armatei iraniene.

O bază strategică pe un teritoriu disputat

Baza Diego Garcia este, fără îndoială, un punct strategic important pentru Statele Unite. Aici sunt staționate submarine nucleare, bombardiere și distrugătoare. Situată pe o insulă izolată din arhipelagul Chagos (un teritoriu britanic), aceasta este una dintre cele două baze pe care Regatul Unit le-a permis în cele din urmă Statelor Unite să le folosească pentru „operațiuni defensive specifice împotriva Iranului”.

E drept că britanicii au semnat un acord în 2025 pentru a returna Arhipelagul Chagos către Mauritius. Numai că înțelegerea păstrează un element cheie: un contract de închiriere pe 99 de ani asupra Insulei Diego Garcia, tocmai pentru a menține funcțională baza militară.