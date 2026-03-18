Iranul anunta executia unui spion Mossad, prima de la inceputul conflictului

Autoritățile de la Teheran au anunțat o premieră de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Un bărbat, Kourosh Keyvani, a fost executat miercuri dimineață, fiind condamnat pentru spionaj în favoarea serviciului de informații israelian Mossad. Aceasta este prima execuție de acest gen comunicată oficial de Iran de la declanșarea ostilităților pe 28 februarie 2026.

Acuzații oficiale

Informațiile au fost făcute publice de Mizan Online, publicația oficială a sistemului judiciar iranian. Potrivit acesteia, Kourosh Keyvani a fost găsit vinovat de colaborare cu serviciile secrete israeliene, cărora le-ar fi furnizat imagini și informații despre obiective sensibile din țară.

„Condamnarea la moarte a unui spion care lucra pentru regimul sionist, care a furnizat agenţilor Mossad imagini şi informaţii despre situri sensibile din ţară, a fost executată în această dimineaţă”, a transmis sursa citată, miercuri, 18 martie. Teheranul a vrut să arate că nu glumește. Execuția a avut loc după finalizarea tuturor procedurilor judiciare și după ce sentința a fost confirmată de Curtea Supremă.

Contextul arestării

Iar povestea arestării lui Keyvani este și mai complexă. Conform aceleiași publicații, el ar fi fost capturat în timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel din luna iunie 2025. O perioadă extrem de tensionată, în care Statele Unite au desfășurat atacuri asupra unor instalații nucleare iraniene (un detaliu care nu poate fi ignorat).

Autoritățile de la Teheran susțin că acesta ar fi avut mai multe întâlniri cu agenți Mossad. Ba chiar ar fi beneficiat de instruire specializată în „șase țări europene și la Tel Aviv”. E drept că aceste acuzații nu au putut fi confirmate din surse independente până la acest moment.

O premieră sumbră

V-ați întrebat de ce este această execuție atât de importantă dincolo de actul în sine? Pentru că reprezintă prima măsură de acest fel anunțată de Teheran de la declanșarea conflictului din 28 februarie 2026, un conflict pornit de Israel și Statele Unite împotriva Iranului.

Contextul regional rămâne exploziv.