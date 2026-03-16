Iranul anunță o creștere de 60% a salariului minim după proteste masive

Ministrul Muncii din Iran a confirmat o majorare de peste 60% a salariului minim, o decizie venită la câteva luni după valul de manifestații antiguvernamentale. Protestele au fost declanșate inițial chiar de situația economică gravă din țară, care a aruncat în aer costul vieții pentru cetățenii de rând.

Cifrele majorării, în riali și dolari

Potrivit agenției de presă iraniene Tasnim, care îl citează pe ministrul muncii, majorarea se face „cu acordul guvernului”. Concret, salariul minim lunar va urca de la 103 milioane de riali la 166 de milioane de riali. Această modificare va intra în vigoare odată cu noul an persan (care începe în doar câteva zile).

La prima vedere, cifrele par uriașe. Numai ca lucrurile stau puțin diferit când ne raportăm la o monedă forte. Moneda iraniană se tranzacționează la aproximativ 1,47 milioane de riali pentru un dolar, conform datelor de pe site-ul Bonbast. Cum vine asta în bani reali? Ei bine, creșterea efectivă este de doar 43 de dolari.

Inflația, sancțiunile și protestele

Această ajustare anuală a salariului minim nu este o noutate în Iran, fiind o practică menită să contracareze inflația. Doar că de data aceasta, situația este excepțională. Inflația a explodat pur și simplu, alimentată de sancțiunile internaționale dure impuse în lunile premergătoare atacurilor aeriene israeliano-americane din 28 februarie.

Costul ridicat al vieții și deprecierea dramatică a monedei naționale au scos oamenii în stradă încă din decembrie anul trecut.

Iar ceea ce a început ca o nemulțumire economică s-a transformat rapid. Mișcarea a căpătat o amploare fără precedent, protestatarii cerând înlăturarea regimului iranian, aflat la putere de la Revoluția Islamică din 1979.

Un răspuns brutal al autorităților

Răspunsul autorităților la aceste manifestații a fost unul de o violență extremă. Potrivit grupurilor pentru drepturile omului, forțele de ordine au reprimat brutal protestele, ucigând mii de oameni în întreaga țară. În acest context tensionat vine acum promisiunea majorării veniturilor.

Majorări și pentru alocațiile copiilor

Pe lângă majorarea salariului minim, executivul de la Teheran a anunțat și o creștere similară a alocațiilor pentru copii.

O măsură menită, probabil, să calmeze spiritele.