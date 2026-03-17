Iranul confirmă moartea șefului Basij iar Israelul amenință noul lider suprem

Iranul a confirmat marți, oficial, moartea comandantului organizației paramilitare Basij, Gholamreza Soleimani. Vestea vine într-un context exploziv, cu Statele Unite consolidându-și prezența militară în Orientul Mijlociu și cu Israelul lansând amenințări directe la adresa noului lider suprem de la Teheran.

Confirmare oficială de la Teheran

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a pus capăt speculațiilor care circulau în ultimele ore. Într-o declarație scurtă, dar fermă, aceștia au anunțat decesul unuia dintre cei mai importanți lideri militari ai țării. Anterior, Israelul anunțase deja că Soleimani fusese ucis într-un atac aerian.

„Comandantul Gholamreza Soleimani, șeful organizației Basij, a fost martirizat”, a transmis Garda Revoluționară pe site-ul său oficial, Sepah News.

Israelul trece la amenințări directe

Reacția armatei israeliene nu s-a lăsat așteptată. Într-un briefing de presă susținut marți, purtătorul de cuvânt al Israel Defense Forces (IDF), Effie Defrin, a transmis un mesaj extrem de dur, vizându-l direct pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. Cum vine asta, o amenințare directă la adresa unui șef de stat? Se pare că da.

Întrebat despre situația lui Mojtaba Khamenei, care nu a mai apărut public de la numirea sa, Defrin a fost tranșant: „Pot spune însă un lucru: vom continua – așa cum am demonstrat – să urmărim pe oricine reprezintă o amenințare pentru statul Israel. Oricine ridică mâna împotriva noastră nu este imun. Îl vom urmări, îl vom găsi și îl vom neutraliza”.

Și amenințările nu s-au oprit aici. Purtătorul de cuvânt a precizat că Israelul va continua să vizeze și alți membri ai organizației paramilitare Basij. „Spun din nou aici: vom ajunge la toți, indiferent unde sau când”, a declarat acesta.

Campanie militară de durată

Iar armata israeliană pare pregătită pentru ce e mai rău. Potrivit aceluiași oficial, se fac pregătiri pentru o confruntare pe termen lung.

„Ne pregătim pentru o campanie prelungită, inclusiv în perioada sărbătorii de Paștele evreiesc”, a spus Defrin. Sărbătoarea religioasă (cunoscută și sub numele de Pesah) va avea loc anul acesta în primele opt zile ale lunii aprilie.

SUA își flexează mușchii militari

În tot acest timp, Statele Unite nu stau deoparte. Imagini recente din satelit indică o sporire a prezenței militare americane în regiune. Printre navele de război care se îndreaptă spre Orientul Mijlociu se numără și nava de asalt amfibiu USS Tripoli, fotografiată în timp ce traversa Marea Chinei de Sud, în drum spre zona de conflict.

Trump și „mica excursie”

Dar poate cea mai neașteptată declarație a venit de la Casa Albă. Președintele american Donald Trump a relatat o discuție pe care a avut-o cu șefa sa de cabinet, Susie Wiles, înainte de a decide implicarea militară. Pe bune, decizia nu a fost una ușoară, a lăsat de înțeles Trump, mai ales având în vedere performanța economiei americane.

„Am mers la Susie, merg mereu la Susie. I-am spus: «Susie, te deranjează dacă fac o mică excursie aici? Te deranjează?»”, a povestit președintele american. Trump a descris intervenția ca fiind necesară, dar a numit-o „o excursie pe termen scurt”, lăudând evoluția economică a Statelor Unite în timpul celui de-al doilea mandat al său.