Cumpărătorii beneficiază până la 31 decembrie 2026 de menținerea plafonării adaosului comercial pentru 17 categorii de alimente. Identificarea produselor vizate presupune verificarea caracteristicilor prevăzute pentru fiecare categorie: sortimentul, cantitatea, procentul de grăsime sau comercializarea vrac.

Legea care extinde perioada de aplicare a fost promulgată miercuri, 24 iunie 2026, de președintele Nicușor Dan. Reglementarea privește adaosul comercial, adică suma adăugată la cost în stabilirea prețului de vânzare. Plafonarea acestuia nu echivalează cu un preț fix la raft sau cu o reducere garantată pentru cumpărător.

Încadrarea produsului depinde de caracteristicile sale

Lista comunicată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a rămas aceeași față de etapele precedente ale măsurii. Pentru alegerea unui produs inclus, denumirea de pe etichetă trebuie urmărită împreună cu cerințele de cantitate și compoziție, acolo unde acestea sunt prevăzute.

Condițiile se aplică produsului concret, nu doar categoriei generale din care face parte. De exemplu, la unele lactate sunt precizate atât concentrația de grăsime, cât și dimensiunea ambalajului, în timp ce pentru alte alimente contează vânzarea vrac. Lista completă cuprinde:

Pâine: se verifică sortimentul alb, fără alte adaosuri, în varianta simplă. Greutatea prevăzută pentru încadrare este de 300-500 de grame.

Lapte: este vizat cel de consum, în ambalaj de 1 litru. Conținutul de grăsime trebuie să fie de 1,5%, iar sortimentele marcate UHT sunt excluse.

Telemea: încadrarea privește brânza din lapte de vacă. Condiția referitoare la comercializare este vânzarea vrac.

Iaurt: se urmărește varianta simplă, obținută din lapte de vacă. Sunt prevăzute împreună concentrația de 3,5% grăsime și cantitatea de cel mult 200 de grame.

Smântână: criteriul de compoziție precizat este conținutul de 12% grăsime. Acesta este procentul care trebuie verificat pentru identificarea sortimentului inclus.

Făină: produsul trebuie să fie din grâu, alb, încadrat la tipul „000”. Cantitatea prevăzută pentru această categorie este de maximum 1 kilogram.

Mălai: pentru alegerea formatului inclus se urmărește cantitatea. Limita indicată este de 1 kilogram.

Ouă: sunt incluse cele provenite de la găini. Criteriul de mărime care trebuie urmărit este calibrul M.

Carne de pui: condiția din listă privește starea produsului. Categoria acoperită este cea a cărnii proaspete.

Carne de porc: și pentru această categorie este prevăzută varianta proaspătă, aceasta fiind caracteristica relevantă pentru încadrare.

Ulei: sortimentul inclus este cel obținut din floarea-soarelui. Cantitatea trebuie verificată separat, limita fiind de 2 litri.

Cartofi: sunt vizați cei albi, în stare proaspătă. Pentru comercializare, condiția precizată este vânzarea vrac.

Legume: categoria cuprinde produsele proaspete comercializate vrac. Exemplele indicate de minister sunt roșiile, ceapa, castraveții, morcovii și ardeii.

Fructe: sunt incluse cele proaspete, cu aceeași condiție de vânzare vrac. Exemplele oferite sunt merele, perele, prunele și strugurii.

Zahăr: sortimentul prevăzut este cel alb, tos. Pentru încadrare, cantitatea indicată este de cel mult 1 kilogram.

Unt: criteriul de cantitate limitează formatul inclus la maximum 250 de grame. Gramajul ambalajului este reperul de verificat.

Magiun: lista prevede cantități care nu depășesc 350 de grame. Alegerea formatului trebuie raportată la această limită.

Măsura limitează adaosurile de-a lungul lanțului alimentar

Intervenția a început în vara anului 2023, pe fondul inflației accelerate și al alimentelor tot mai scumpe. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2023 a introdus temporar plafonarea pe întregul lanț alimentar, pentru combaterea creșterilor excesive ale prețurilor produselor agricole și alimentare.

Autoritățile au prelungit ulterior aplicarea în mai multe etape, ajungând în al patrulea an consecutiv. Guvernul a justificat continuarea prin protejarea puterii de cumpărare, accesul la alimente esențiale și stabilizarea pieței alimentare.

La prelungirea anterioară, până la 30 iunie 2026, actul normativ fusese aprobat de Guvern la propunerea ministerului, cu păstrarea condițiilor de aplicare. Despre acea decizie, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a declarat în comunicatul instituției: „Prelungim această măsură pentru că statul are obligația să intervină atunci când apar dezechilibre în piață care afectează direct românii. Nu putem accepta ca produsele de bază să devină inaccesibile din cauza unor practici comerciale care nu reflectă realitatea costurilor din lanțul agroalimentar. Plafonarea adaosului comercial rămâne un instrument necesar pentru a corecta aceste derapaje și pentru a asigura un echilibru corect între fermieri, procesatori și retail. În același timp, este un semnal clar că susținem producția românească și protejăm consumatorii, nu specula”.

În iunie 2026, susținerea pentru continuarea măsurii a fost exprimată și de Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii. Argumentul său a fost presiunea pe care inflația continua să o exercite asupra bugetelor gospodăriilor.

Organizațiile comercianților avertizează asupra scumpirilor în afara listei

Prelungirile au fost contestate în repetate rânduri de organizațiile comercianților și ale producătorilor agricoli. Acestea susțin că intervenția administrativă poate dezechilibra mecanismul prin care se formează prețurile.

Obiecția lor privește recuperarea marjelor pierdute: comercianții ar putea majora prețurile alimentelor care nu intră în schemă pentru a compensa limitările aplicate produselor incluse. Este un efect posibil invocat de organizații, nu o scumpire stabilită prin reglementare.

Tot potrivit acestora, presiunea asupra prețurilor se poate transmite de-a lungul producției și distribuției, cu efecte în special asupra fermierilor.