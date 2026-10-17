România a înregistrat în iulie 2026 o datorie guvernamentală de aproape 1.205 miliarde de lei, comparativ cu 1.197 miliarde de lei în iunie. Ponderea în produsul intern brut (PIB) a ajuns la 60,4%, după nivelul de 60% din luna anterioară.

Datele provin de la Ministerul Finanțelor și au fost consultate de Agerpres. Pentru calcularea ponderilor a fost folosit PIB-ul din comunicatul INS publicat pe 7 septembrie 2026.

Datoria internă a crescut, în timp ce componenta externă s-a redus

Obligațiile interne ale administrației publice însumau în iulie 607,386 miliarde de lei. Valoarea din iunie fusese de 596,145 miliarde de lei, iar ponderea în PIB a avansat de la 29,9% la 30,5%.

Din componenta internă, administrației centrale îi reveneau 586,5 miliarde de lei. Autoritățile locale aveau obligații de 20,82 miliarde de lei.

Componenta externă a urmat direcția opusă: totalul din iulie era de 597,6 miliarde de lei, comparativ cu 600,91 miliarde de lei în iunie. Ca pondere în PIB, scăderea a fost de la 30,1% la 30%.

În această categorie, obligațiile administrației centrale reprezentau 590,7 miliarde de lei, iar cele ale administrației locale însumau 6,91 miliarde de lei.

Obligațiile pe termen scurt au depășit 60 de miliarde de lei

Structura pe scadențe, adică pe termenele de rambursare, arată creșteri la ambele categorii. Pentru termenul scurt, totalul din iulie era de 60,54 miliarde de lei, comparativ cu cele 54,52 miliarde de lei înregistrate în iunie.

Obligațiile pe termen mediu și lung însumau 1.144 miliarde de lei. În luna precedentă, această categorie reprezenta 1.142 miliarde de lei.

După instrumentele de finanțare, titlurile de stat constituiau partea cea mai mare, cu 961,41 miliarde de lei. Împrumuturile aveau o valoare de 219,4 miliarde de lei.

Repartizarea pe monede indica următoarele valori pentru iulie:

Moneda națională: datorie de 536,23 miliarde de lei.

Euro: datorie echivalentă cu 539,9 miliarde de lei.

Dolari americani: datorie echivalentă cu 125,79 miliarde de lei.

Atât administrația centrală, cât și cea locală aveau datorii mai mari

La nivel central, obligațiile au ajuns în iulie la 1.177 miliarde de lei, comparativ cu 1.169 miliarde de lei în iunie. Partea contractată pe termen mediu și lung reprezenta 1.116 miliarde de lei.

Principalele monede ale datoriei centrale erau leul și euro. Sumele contractate în moneda națională totalizau 515,7 miliarde de lei, iar cele în euro echivalau cu 532,7 miliarde de lei.

Autoritățile locale aveau în iulie o datorie de 27,73 miliarde de lei, față de 27,28 miliarde de lei în iunie. Obligațiile locale pe termen mediu și lung însumau 27,7 miliarde de lei.