Datoria publică a României poate fi urmărită în documente oficiale lunare, cu situații pentru 31 iulie 2026 și repere pentru comparația cu luna precedentă. Consultarea pornește de la perioada urmărită, apoi separă valoarea totală de distribuția pe monede, termene și administrații.

Ministerul Finanțelor grupează raportările în secțiunea dedicată datoriei guvernamentale. Acolo sunt disponibile atât documentele despre situația datoriei, cât și tabele privind serviciul acesteia, garanțiile de stat și proiecțiile multianuale. Pentru fiecare categorie se selectează documentul cu perioada de referință relevantă.

Documentul se alege în funcție de informația căutată

Pentru verificarea situației din iulie 2026, consultarea se poate organiza astfel:

Evoluția pe mai mulți ani se urmărește în seria pentru intervalul 2020-iulie 2026, conform metodologiei UE.

Situația de la încheierea lunii se consultă în raportul datoriei publice datat 31 iulie 2026. Pentru repartizarea acesteia există un document distinct, privind structura datoriei la aceeași dată.

Mișcarea din cursul lunii se urmărește în informarea separată despre evoluția datoriei publice din iulie 2026.

Serviciul datoriei guvernamentale se consultă în tabele lunare, disponibile în două prezentări: după rezidența creditorului și după piața de emisiune.

Garanțiile emise de stat se verifică în situația aferentă lunii iulie 2026, raportată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

Pentru comparația lunară, aceeași pagină cuprinde documentele din iunie 2026. Dacă reperul urmărit este încheierea anului anterior, se selectează raportul cu data de 31 decembrie 2025.

Totalul în lei se citește alături de ponderea în economie

Pentru totalul datoriei administrației publice, se consultă raportul cu data de 31 iulie 2026 și raportul corespunzător lunii iunie. Pagina Ministerului Finanțelor indică documentele disponibile, dar nu afișează în textul ei sumele celor două luni. Comparația în lei trebuie făcută din valorile înscrise în rapoarte, păstrând aceeași categorie de datorie.

Ponderea în produsul intern brut (PIB) se verifică separat de totalul exprimat în lei. Procentele pentru iulie și iunie nu sunt afișate pe pagina care enumeră documentele. Pentru comparație se preiau indicatorii din raportările celor două luni, fără a transforma sumele nominale în procente pe baza unei alte valori a PIB.

Pagina de prezentare nu identifică un comunicat statistic folosit la calculul ponderii în PIB. Dacă raportul consultat precizează reperul statistic, acesta trebuie citit împreună cu procentul raportat și deosebit de data la care se referă datoria. Fără această precizare în document, reperul nu poate fi atribuit unui comunicat anume.

Termenele și instrumentele de finanțare se verifică separat

Pentru împărțirea după durată, documentul privind structura datoriei la 31 iulie 2026 este punctul de verificare. Valorile obligațiilor pe termen mediu și lung nu apar în textul paginii care îl enumeră. Comparația cu iunie cere consultarea structurii aferente lunii precedente, pentru aceeași categorie și aceeași unitate de măsură.

Componenta pe termen scurt se citește în aceeași împărțire după durată. Pagina de prezentare nu indică sumele din iulie și iunie, astfel că nici direcția schimbării nu rezultă din textul ei. Cele două poziții trebuie comparate după deschiderea documentelor corespunzătoare, nu deduse din evoluția totalului datoriei.

Instrumentele de finanțare reprezintă o altă împărțire decât durata obligațiilor. Pentru a stabili cât revine titlurilor de stat și cât împrumuturilor, se consultă documentul privind structura datoriei la data urmărită. Pagina Ministerului Finanțelor indică existența documentului, dar nu prezintă valorile acestor categorii și nu permite stabilirea ponderii lor.

Sumele în valută sunt prezentate în echivalent lei

Pentru distribuția pe monede, raportarea din iulie folosește următoarele valori:

Valoarea obligațiilor în moneda națională se verifică în documentul privind structura datoriei la 31 iulie 2026; pagina care îl enumeră nu afișează această sumă.

Pentru componenta în euro, echivalentul în lei se preia din același document, nu din lista raportărilor disponibile.

Și echivalentul în lei al componentei în dolari americani necesită consultarea structurii datoriei; textul paginii nu îl precizează.

La consultarea acestor poziții, unitatea de măsură rămâne leul inclusiv pentru cele două componente valutare. Moneda în care este contractată obligația și moneda în care este exprimată valoarea din raportare se citesc distinct.

Administrația centrală și cea locală au totaluri proprii

În cazul administrației centrale, totalul din iulie și cel din iunie se verifică în raportările aferente fiecărei luni. Pentru componenta pe termen mediu și lung este necesară și împărțirea după durată din documentul privind structura datoriei. Pagina care enumeră aceste raportări nu oferă nici totalurile administrației centrale, nici valoarea componentei sale pe termene.

Distribuția pe monede a datoriei administrației centrale se citește separat de totalul acesteia. Pentru obligațiile în lei și pentru cele în euro, documentul privind structura datoriei trebuie consultat la data de referință aleasă. Lista documentelor nu arată valorile acestor poziții; în cazul componentei în euro, se verifică și unitatea în care este exprimată suma raportată.

Pentru administrația locală, totalurile din iulie și iunie se caută în raportările celor două luni, iar componenta pe termen mediu și lung în împărțirea după durată. Textul paginii Ministerului Finanțelor nu cuprinde aceste valori. Înainte de a compara lunile, se verifică dacă pozițiile selectate privesc în ambele documente administrația locală, nu totalul administrației publice.

Componenta internă a crescut, iar cea externă a scăzut

Împărțirea internă și externă cere consultarea documentului privind structura datoriei pentru fiecare lună comparată. Pagina care enumeră documentele nu prezintă valoarea datoriei interne din iulie sau iunie și nici ponderea acesteia în PIB. Sumele și procentele trebuie citite ca indicatori distincți în raportările corespunzătoare, fără a le atribui paginii de prezentare.

În interiorul componentei interne, împărțirea între administrația centrală și cea locală necesită verificarea pozițiilor corespunzătoare din documentul privind structura datoriei. Lista raportărilor nu conține sumele pentru cele două administrații. Valorile nu se pot obține din simpla consultare a titlului documentului și nici din totalurile generale ale administrațiilor, care includ și alte componente.

Pentru componenta externă, aceeași comparație presupune citirea valorilor din documentele aferente lunilor iulie și iunie. Pagina Ministerului Finanțelor nu indică nici sumele datoriei externe, nici ponderile ei în PIB. Prin urmare, sensul variației lunare și diferența dintre procente se stabilesc numai după verificarea indicatorilor înscriși în raportările respective.

Distribuția datoriei externe între administrația centrală și cea locală se verifică în structura datoriei pentru luna urmărită. Textul paginii care trimite la document nu afișează cele două valori. Pentru această împărțire trebuie păstrate atât componenta externă, cât și nivelul administrației, astfel încât pozițiile citite să nu fie confundate cu totalurile datoriei fiecărei administrații.

Istoricul și proiecțiile se consultă pe intervalele lor

Pentru date mai vechi, pagina oficială oferă seria istorică din perioada 1995-2018, bazată pe metodologia UE. Aceasta se selectează separat de seria care începe în 2020.

Proiecțiile privind serviciul datoriei guvernamentale acoperă intervalul 2025-2035. Sunt disponibile atât în prezentarea după piața de emisiune, cât și în cea după rezidența creditorului.

La consultarea unei raportări anterioare trebuie verificat intervalul înscris pe proiecție: documentele aferente lunii decembrie 2025 folosesc perioada 2025-2034.