Organizațiile pentru drepturile omului trag un semnal de alarmă devastator. Autoritățile iraniene folosesc în mod sistematic violența sexuală, inclusiv asupra copiilor, pentru a înăbuși protestele și a teroriza cetățenii care cer drepturi fundamentale. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) este acuzat că se află în spatele acestor atrocități.

O strategie deliberată a terorii

Un raport recent publicat de Amnesty International dezvăluie o realitate sumbră. Mii de iranieni, inclusiv minori, sunt expuși riscului de violență sexuală. E drept că regimul de la Teheran este acuzat de ani de zile că folosește astfel de metode, numai că amploarea abuzurilor din ultimele luni este șocantă. Potrivit documentului, copii de doar 14 ani au fost agresați sexual de grupuri asociate cu IRGC.

Dar brutalitatea nu se oprește aici. Două asistente medicale din Teheran au fost supuse violului în grup și torturii de către agenți ai securității. Crima lor? Au acordat îngrijiri protestatarilor răniți în timpul demonstrațiilor din ianuarie. Cele două lucrau la Centrul de Cardiologie, Medicină și Cercetare Rajaei, iar agresiunile au fost atât de severe încât medicii au fost nevoiți să le extirpe uterele. Una dintre victime, în vârstă de 33 de ani, este acum imobilizată la pat și a cerut medicilor să o lase să moară.

Este oare aceasta fața unui stat în secolul XXI?

Cazurile se înscriu într-un tipar clar de intimidare. Potrivit Amnesty, fete de doar 12 ani au fost violate în încercarea de a provoca „daune fizice și psihologice de durată”.

Cazuri concrete de o cruzime extremă

Investigațiile ONU confirmă că autoritățile iraniene folosesc violența sexuală alături de tortură și arestări pentru a obține confesiuni forțate. Într-un caz documentat, agenți ai IRGC au descins în locuința unui protestatar de 19 ani, Amirhossein Ghaderzadeh. Tânărul și cele două surori ale sale, dintre care una minoră, au fost dezbrăcați și supuși unor abuzuri sexuale. Ulterior, Amirhossein a fost condamnat la moarte, iar autoritățile nu mai oferă nicio informație despre soarta lui.

Mărturiile victimelor sunt greu de reprodus.

Un bărbat a relatat că a fost violat într-o dubă a forțelor speciale, după ce fusese bătut și supus șocurilor electrice. O altă victimă, reținută într-un centru al Gardienilor Revoluției, a povestit cum agresorii își justificau faptele prin declarații degradante. Trauma este atât de profundă încât mai multe persoane au declarat că au luat în calcul sinuciderea.

Personalul medical, o nouă țintă

Acest tipar de violență a fost raportat pe scară largă și în timpul protestelor din 2022, declanșate de moartea tinerei Mahsa Amini (o fată de 22 de ani reținută de poliția morală). Atunci, cel puțin 45 de persoane – bărbați, femei și copii – au declarat că au fost supuse violului sau altor forme de abuz sexual.

Și, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, personalul medical care a acordat ajutor răniților a devenit, la rândul său, o țintă. Forțele IRGC au intervenit direct în spitale, au tras asupra pacienților și au arestat sau agresat personalul. Două asistente care au încercat să acorde îngrijiri au fost ucise, iar altora li s-a interzis chiar să atingă corpurile celor decedați.

Până la urmă, violența împotriva copiilor și a celor care îi ajută pe protestatari reflectă o strategie deliberată. Scopul pare a fi reducerea la tăcere a generațiilor tinere și descurajarea oricărei cereri pentru libertate, folosind cea mai abjectă formă de teroare.